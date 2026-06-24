Челси согласовал трансфер итальянского таланта. Фабрицио Романо подтвердил
Марко Палестра перейдет в лондонский клуб из «Аталанты»
Итальянский фулбек Марко Палестра перейдет из «Аталанты» в «Челси». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли устного соглашения по переходу 21-летнего футболиста. Защитник обойдется английскому гранду в 55 миллионов евро, также «Аталанта» получит процент от будущей продажи.
В прошедшем сезоне Марко Палестра защищал цвета «Кальяри» на правах аренды. За 37 матчей на клубном уровне он успел отличиться 1 результативным ударом и 4 ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» отреагировал на скандал, в который попал Мудрик.
🚨🔵 BREAKING: Marco Palestra to Chelsea, here we go! Verbal agreement in place between all parties.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026
Atalanta to receive package over €55m fee plus sell-on clause, long term deal to Italian talented RWB.
Chelsea hijack Inter move and get new talent for Xabi Alonso. pic.twitter.com/W3ktXVK6EV
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