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Англия
24 июня 2026, 10:01 | Обновлено 24 июня 2026, 11:02
691
0

Челси согласовал трансфер итальянского таланта. Фабрицио Романо подтвердил

Марко Палестра перейдет в лондонский клуб из «Аталанты»

24 июня 2026, 10:01 | Обновлено 24 июня 2026, 11:02
691
0
Челси согласовал трансфер итальянского таланта. Фабрицио Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Палестра
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Итальянский фулбек Марко Палестра перейдет из «Аталанты» в «Челси». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли устного соглашения по переходу 21-летнего футболиста. Защитник обойдется английскому гранду в 55 миллионов евро, также «Аталанта» получит процент от будущей продажи.

В прошедшем сезоне Марко Палестра защищал цвета «Кальяри» на правах аренды. За 37 матчей на клубном уровне он успел отличиться 1 результативным ударом и 4 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» отреагировал на скандал, в который попал Мудрик.

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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