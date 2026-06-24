Чемпионат мира24 июня 2026, 06:49 |
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Анчелотти принял решение касательно Неймара на матч ЧМ-2026 с Шотландией
Наставник сборной Бразилии заявил, что Ней сыграет в последнем матче группового этапа
24 июня 2026, 06:49 |
889
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34-летний форвард сборной Бразилии Неймар сыграет против Шотландии в матче последнего, 3-го тура группы С ЧМ-2026 против Шотландии.
Об этом на пресс-конференции заявил наставник селесао Карло Анчелотти, который заявил, что Неймар находится в хорошей форме.
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