Анчелотти принял решение касательно Неймара на матч ЧМ-2026 с Шотландией

34-летний форвард сборной Бразилии Неймар сыграет против Шотландии в матче последнего, 3-го тура группы С ЧМ-2026 против Шотландии.

Об этом на пресс-конференции заявил наставник селесао Карло Анчелотти, который заявил, что Неймар находится в хорошей форме.

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