Таблица ЧМ-26. Колумбия возглавила группу с Португалией и вышла в плей-офф

23–24 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи второго тура в группе K.

Сборная Колумбии минимально переиграла ДР Конго со счетом 1:0 благодаря голу Даниэля Муньоса. Колумбийцы набрали шесть очков, возглавили квартет и досрочно вышли в плей-офф.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Португалии разгромила Узбекистан 5:0 – дубль в этом поединке оформил легендарный Криштиану Роналду. Португальцы близки к выходу в 1/16 финала – они занимают второе место в группе с 4 очками.

Турнирное положение в группе K: Колумбия (6), Португалия (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0)

В последнем туре Колумбия и Португалия в очном противостоянии определят победителя группы. Колумбийцам хватит и ничьей, чтобы сохранить первую строчку.

ДР Конго и Узбекистан также сохраняют шансы на плей-офф. В 3-м туре эти сборные встретятся друг с другом – с большой долей вероятности, для выхода в 1/16 финала нужно занять третью позицию минимум с 3 очками.

Встречи 3-го тура в квартете K состоятся 28 июня и начнутся в 02:30 по Киеву.

Чемпионат мира 2026. Группа K

Второй тур. 23–24 июня

Колумбия – ДР Конго – 1:0

Гол: Муньос, 76

Португалия – Узбекистан – 5:0

Голы: Роналду, 6, 39, Нуну Мендеш, 17, Нематов, 60 (автогол), Леау, 87

Группа K