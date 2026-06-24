Модрич – в топ-10 по количеству матчей на ЧМ. Где Месси и Роналду?

40-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич вошел в топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира.

Для легендарного хорвата матч второго тура ЧМ-2026 против сборной Панамы стал 21-м на мировых первенствах.

Такое же количество матчей на мундиалях сыграли Уве Зеелер, Мануэль Нойер, Диего Марадона и Владислав Жмуда.

Больше Модрича на чемпионатах мира сыграли только Лионель Месси (28), Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), Криштиану Роналду (24) и Паоло Мальдини (23).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира:

28 – Лионель Месси (Аргентина)

25 – Лотар Маттеус (Германия)

24 – Мирослав Клозе (Германия)

24 – Криштиану Роналду (Португалия)

23 – Паоло Мальдини (Италия)

21 – Уве Зеелер (ФРГ)

21 – Мануэль Нойер (Германия)

21 – Диего Марадона (Аргентина)

21 – Владислав Жмуда (Польша)

21 – Лука Модрич (Хорватия)