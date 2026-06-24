Модрич – в топ-10 по количеству матчей на ЧМ. Где Месси и Роналду?
Вспомним десятку футболистов-гвардейцев мировых первенств
40-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич вошел в топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира.
Для легендарного хорвата матч второго тура ЧМ-2026 против сборной Панамы стал 21-м на мировых первенствах.
Такое же количество матчей на мундиалях сыграли Уве Зеелер, Мануэль Нойер, Диего Марадона и Владислав Жмуда.
Больше Модрича на чемпионатах мира сыграли только Лионель Месси (28), Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), Криштиану Роналду (24) и Паоло Мальдини (23).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира:
- 28 – Лионель Месси (Аргентина)
- 25 – Лотар Маттеус (Германия)
- 24 – Мирослав Клозе (Германия)
- 24 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 23 – Паоло Мальдини (Италия)
- 21 – Уве Зеелер (ФРГ)
- 21 – Мануэль Нойер (Германия)
- 21 – Диего Марадона (Аргентина)
- 21 – Владислав Жмуда (Польша)
- 21 – Лука Модрич (Хорватия)
Más partidos jugados en Copa del Mundo👇— Only Stats (@TheGoatStats) June 23, 2026
1️⃣Lionel Messi 🇦🇷 28
2️⃣Lothar Matthäus 🇩🇪 25
3️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 24
4️⃣Miroslav Klose 🇩🇪 24
5️⃣Paolo Maldini 🇮🇹 23
6️⃣Uwe Seeler 🇩🇪 21
7️⃣Manuel Neuer 🇩🇪 21
8️⃣Diego Maradona 🇦🇷 21
9️⃣Wladyslaw Zmuda 🇵🇱 21
🔟LUKA MODRIC 🇭🇷 21 🆕 #croacia… pic.twitter.com/ZF68YdTr25
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