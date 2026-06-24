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  4. Модрич – в топ-10 по количеству матчей на ЧМ. Где Месси и Роналду?
Чемпионат мира
24 июня 2026, 06:32 |
465
0

Модрич – в топ-10 по количеству матчей на ЧМ. Где Месси и Роналду?

Вспомним десятку футболистов-гвардейцев мировых первенств

24 июня 2026, 06:32 |
465
0
Модрич – в топ-10 по количеству матчей на ЧМ. Где Месси и Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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40-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич вошел в топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира.

Для легендарного хорвата матч второго тура ЧМ-2026 против сборной Панамы стал 21-м на мировых первенствах.

Такое же количество матчей на мундиалях сыграли Уве Зеелер, Мануэль Нойер, Диего Марадона и Владислав Жмуда.

Больше Модрича на чемпионатах мира сыграли только Лионель Месси (28), Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), Криштиану Роналду (24) и Паоло Мальдини (23).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира:

  • 28 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 25 – Лотар Маттеус (Германия)
  • 24 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 24 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 23 – Паоло Мальдини (Италия)
  • 21 – Уве Зеелер (ФРГ)
  • 21 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 21 – Диего Марадона (Аргентина)
  • 21 – Владислав Жмуда (Польша)
  • 21 – Лука Модрич (Хорватия)
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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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