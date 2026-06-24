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  4. ФОТО. Звезда. Известный фанат приехал на ЧМ, но его сборная проиграла
Чемпионат мира
24 июня 2026, 07:38 |
446
0

ФОТО. Звезда. Известный фанат приехал на ЧМ, но его сборная проиграла

Лумумба отсидел на карантине и наконец добрался до мундиаля

24 июня 2026, 07:38 |
446
0
ФОТО. Звезда. Известный фанат приехал на ЧМ, но его сборная проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine
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Культовый болельщик сборной ДР Конго с прозвищем Лумумба приехал на чемпионат мира 2026 и поддержал свою национальную команду в матче второго тура против Колумбии.

Фанат был вынужден пропустить матч первого тура против Португалии (1:1) из-за карантина, который ему пришлось пройти из-за вспышки Эболы в стране.

На арене «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика) Лумумба в ярком костюме стоял неподвижно и держал поднятой вверх правую руку – это его фирменный жест.

Лумумба стал популярен благодаря своему необычному способу болеть: он не ведет себя как обычный фанат, а стоит на одном месте и молча наблюдает за матчем.

Болельщик выбрал такой способ поддержки, чтобы почтить память первого премьер-министра независимого ДР Конго — Патриса Лумумбы.

Несмотря на присутствие своего популярного поклонника, сборная ДР Конго не удержала ворота на замке и проиграла Колумбии со счетом 0:1.

ФОТО. Звезда. Известный фанат приехал на ЧМ, но его сборная проиграла

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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