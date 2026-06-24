ФОТО. Звезда. Известный фанат приехал на ЧМ, но его сборная проиграла
Лумумба отсидел на карантине и наконец добрался до мундиаля
Культовый болельщик сборной ДР Конго с прозвищем Лумумба приехал на чемпионат мира 2026 и поддержал свою национальную команду в матче второго тура против Колумбии.
Фанат был вынужден пропустить матч первого тура против Португалии (1:1) из-за карантина, который ему пришлось пройти из-за вспышки Эболы в стране.
На арене «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика) Лумумба в ярком костюме стоял неподвижно и держал поднятой вверх правую руку – это его фирменный жест.
Лумумба стал популярен благодаря своему необычному способу болеть: он не ведет себя как обычный фанат, а стоит на одном месте и молча наблюдает за матчем.
Болельщик выбрал такой способ поддержки, чтобы почтить память первого премьер-министра независимого ДР Конго — Патриса Лумумбы.
Несмотря на присутствие своего популярного поклонника, сборная ДР Конго не удержала ворота на замке и проиграла Колумбии со счетом 0:1.
ФОТО. Звезда. Известный фанат приехал на ЧМ, но его сборная проиграла
Lumumba Vea — real name Michel Kuka Mboladinga — is a former baker turned impersonator who pays tribute to DR Congo's first prime minister, Patrice Lumumba.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 24, 2026
He is in position in Guadalajara for his country's game against Colombia.
“He has this special aura. He’s a proper… pic.twitter.com/nrfJINDWVx
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