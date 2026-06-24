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WTA
24 июня 2026, 06:10 |
203
0

Элина СВИТОЛИНА: «Мы боролись не только друг с другом, но и с солнцем»

Украинка прокомментировала победу над Самсоновой на старте Бад-Хомбурга

24 июня 2026, 06:10 |
203
0
Элина СВИТОЛИНА: «Мы боролись не только друг с другом, но и с солнцем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Людмилой Самсоновой на старте турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге:

– Элина, поздравляем. Это был непростой и напряжённый матч. Что помогло вам справиться с ним?

– Прежде всего, я просто рада быть здесь. После грунтового сезона всё происходит очень быстро: потом было несколько матчей в Берлине, а теперь я уже здесь. Очень приятно выступать перед такой замечательной публикой. Спасибо всем, кто оставался на трибунах и поддерживал меня.

Сегодня был непростой матч. Думаю, мы боролись не только друг с другом, но и с солнцем. На одной стороне корта оно было довольно сильным и создавало дополнительные трудности. Я рада одержать победу, провести ещё один матч здесь и продолжить играть на траве.

– Наоми Осака после своего матча на этом корте сказала, что первым делом позвонит своей дочери. Как часто вы общаетесь со своей маленькой дочкой по видеосвязи?

– Я делаю это каждое утро. Как только Скай просыпается, мы обязательно звоним друг другу. Для меня это важная часть дня, и мне очень нравится с ней общаться. Она рассказывает мне обо всём: как проводит время в бассейне, как играет с моим мужем (улыбается). Так что, честно говоря, я даже немного им завидую.

– Завтра у вас выходной день. Уже есть какие-то планы?

– Держиться подальше от жары. В последние дни здесь необычайно жарко. Наверное, прогуляюсь по парку. Здесь действительно очень красиво и спокойно. Это приятная атмосфера перед поездкой в Лондон. Для меня сейчас главное – насладиться этим местом и хорошо подготовиться к следующему матчу.

В четверг, 25 июня, Свитолина проведет четвертьфинальный поединок против Ван Синьюй, которую ранее дважды переиграла в двух очных противостояниях.

Видеообзор матча

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Элина Свитолина – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина WTA Бад-Хомбург Людмила Самсонова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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