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Чемпионат мира
24 июня 2026, 04:25 | Обновлено 24 июня 2026, 04:50
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Колумбия – ДР Конго

Игра второго тура группы К начнется 24 июня в 05:00 по Киеву

24 июня 2026, 04:25 | Обновлено 24 июня 2026, 04:50
6
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Колумбия – ДР Конго
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В среду, 24 июня, состоится матч Колумбии и ДР Конго во втором туре группы К на чемпионате мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Примет поединок арена «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика). Старт – в 05:00 по киевскому времени.

Этот матч станет историческим для команд, так как ранее они никогда между собой не играли.

Напомним, в первом туре Колумбия переиграла Узбекистан (3:1), а сборная ДР Конго отобрала очки у Португалии (1:1).

Колумбия – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Колумбия – ДР Конго
Смотреть трансляцию

Группа К (ЧМ-2026)

Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Португалия 2 1 1 0 6 - 1 28.06.26 02:30 Колумбия - Португалия23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго 4
2 Колумбия 1 1 0 0 3 - 1 24.06.26 05:00 Колумбия - ДР Конго18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия 3
3 ДР Конго 1 0 1 0 1 - 1 24.06.26 05:00 Колумбия - ДР Конго17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго 1
4 Узбекистан 2 0 0 2 1 - 8 28.06.26 02:30 ДР Конго - Узбекистан23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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