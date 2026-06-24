Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Колумбия – ДР Конго

В среду, 24 июня, состоится матч Колумбии и ДР Конго во втором туре группы К на чемпионате мира 2026.

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Примет поединок арена «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика). Старт – в 05:00 по киевскому времени.

Этот матч станет историческим для команд, так как ранее они никогда между собой не играли.

Напомним, в первом туре Колумбия переиграла Узбекистан (3:1), а сборная ДР Конго отобрала очки у Португалии (1:1).

Колумбия – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Колумбия – ДР Конго Смотреть трансляцию

Группа К (ЧМ-2026)