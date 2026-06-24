Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Колумбия – ДР Конго
Игра второго тура группы К начнется 24 июня в 05:00 по Киеву
В среду, 24 июня, состоится матч Колумбии и ДР Конго во втором туре группы К на чемпионате мира 2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Примет поединок арена «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика). Старт – в 05:00 по киевскому времени.
Этот матч станет историческим для команд, так как ранее они никогда между собой не играли.
Напомним, в первом туре Колумбия переиграла Узбекистан (3:1), а сборная ДР Конго отобрала очки у Португалии (1:1).
Колумбия – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа К (ЧМ-2026)
|Группа K
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|28.06.26 02:30 Колумбия - Португалия23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго
|4
|2
|Колумбия
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|24.06.26 05:00 Колумбия - ДР Конго18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия
|3
|3
|ДР Конго
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|24.06.26 05:00 Колумбия - ДР Конго17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго
|1
|4
|Узбекистан
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|28.06.26 02:30 ДР Конго - Узбекистан23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия
|0
|
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