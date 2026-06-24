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Чемпионат мира
24 июня 2026, 06:08 | Обновлено 24 июня 2026, 06:09
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Англия – рекордсмен чемпионатов мира... по количеству нулевых ничьих

Вспомним все матчи анличан на мировых первенствах, в которых не было забито ни одного гола

24 июня 2026, 06:08 | Обновлено 24 июня 2026, 06:09
150
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Англия – рекордсмен чемпионатов мира... по количеству нулевых ничьих
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Англии является рекордсменом чемпионатов мира по количеству сыгранных матчей, которые завершились со счетом 0:0.

Поединок второго тура ЧМ-2026 против сборной Ганы стал уже 13-м подобным для английской сборной. Всего на мундиалях три льва 23 раза делили очки с соперниками.

По этому поводу вспомним все матчи сборной Англии на мундиалях, в которых не было забито ни одного гола.

Матчи сборной Англии на чемпионатах мира, которые завершились со счетом 0:0 (13):

  • 2026 — Гана
  • 2022 — США
  • 2014 — Коста-Рика
  • 2010 — Алжир
  • 2006 — Португалия
  • 2002 — Нигерия
  • 1990 — Нидерланды
  • 1986 — Марокко
  • 1982 — Испания
  • 1982 — ФРГ
  • 1966 — Уругвай
  • 1962 — Болгария
  • 1958 — Бразилия
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сборная Англии по футболу сборная Ганы по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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