Англия – рекордсмен чемпионатов мира... по количеству нулевых ничьих
Вспомним все матчи анличан на мировых первенствах, в которых не было забито ни одного гола
Сборная Англии является рекордсменом чемпионатов мира по количеству сыгранных матчей, которые завершились со счетом 0:0.
Поединок второго тура ЧМ-2026 против сборной Ганы стал уже 13-м подобным для английской сборной. Всего на мундиалях три льва 23 раза делили очки с соперниками.
По этому поводу вспомним все матчи сборной Англии на мундиалях, в которых не было забито ни одного гола.
Матчи сборной Англии на чемпионатах мира, которые завершились со счетом 0:0 (13):
- 2026 — Гана
- 2022 — США
- 2014 — Коста-Рика
- 2010 — Алжир
- 2006 — Португалия
- 2002 — Нигерия
- 1990 — Нидерланды
- 1986 — Марокко
- 1982 — Испания
- 1982 — ФРГ
- 1966 — Уругвай
- 1962 — Болгария
- 1958 — Бразилия
🏴 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐚𝐧𝐝 𝟎-𝟎 𝐆𝐡𝐚𝐧𝐚 🇬🇭— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 23, 2026
A damp squib from the Three Lions, who are held by a well-organised Ghana.
England have drawn 23 games at the men's World Cup, 13 of which have ended 0-0; both are the most of any team in the history of the competition. pic.twitter.com/b4gSvjAIxY
England have been involved in 13 goalless draws at the World Cup - more than any other side:— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 23, 2026
▪️ England 0-0 Brazil, 1958
▪️ England 0-0 Bulgaria, 1962
▪️ England 0-0 Uruguay, 1966
▪️ England 0-0 West Germany, 1982
▪️ England 0-0 Spain, 1982
▪️ England 0-0 Morocco, 1986
▪️… pic.twitter.com/aS23QxSzaY
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