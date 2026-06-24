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Чемпионат мира
24 июня 2026, 04:08 | Обновлено 24 июня 2026, 04:12
54
0

Диас-Суарес-Родригес. Названы составы на матч ЧМ-2026 Колумбия – ДР Конго

Встреча второго тура группы К начнется 24 июня в 05:00 по Киеву

24 июня 2026, 04:08 | Обновлено 24 июня 2026, 04:12
54
0
Диас-Суарес-Родригес. Названы составы на матч ЧМ-2026 Колумбия – ДР Конго
Getty Images/Global Images Ukraine
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Тренеры сборных Колумбии и ДР Конго – Нестор Лоренсо и Себастьян Десабр – сформировали стартовые составы на матч второго тура группы К на чемпионате мира 2026.

Поединок примет арена «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика). Начнется игра в 05:00 по киевскому времени.

Колумбия попытается забить сопернику с огненным трио впереди: Луис Диас, Луис Суарес и Хамес Родригес.

В ответ сопернику тренер ДР Конго выпустит в атаке Седрика Бакамбу и Йоана Висса.

Ранее сборные Колумбии и ДР Конго никогда не пересекались на поле.

В первом туре Колумбия переиграла Узбекистан (3:1), а сборная ДР Конго отобрала очки у Португалии (1:1).

Стартовые составы на матч Колумбия – ДР Конго:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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