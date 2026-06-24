Диас-Суарес-Родригес. Названы составы на матч ЧМ-2026 Колумбия – ДР Конго
Встреча второго тура группы К начнется 24 июня в 05:00 по Киеву
Тренеры сборных Колумбии и ДР Конго – Нестор Лоренсо и Себастьян Десабр – сформировали стартовые составы на матч второго тура группы К на чемпионате мира 2026.
Поединок примет арена «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика). Начнется игра в 05:00 по киевскому времени.
Колумбия попытается забить сопернику с огненным трио впереди: Луис Диас, Луис Суарес и Хамес Родригес.
В ответ сопернику тренер ДР Конго выпустит в атаке Седрика Бакамбу и Йоана Висса.
Ранее сборные Колумбии и ДР Конго никогда не пересекались на поле.
В первом туре Колумбия переиграла Узбекистан (3:1), а сборная ДР Конго отобрала очки у Португалии (1:1).
Стартовые составы на матч Колумбия – ДР Конго:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Желизко может перейти в «Шахтер»
На футболиста претендует «Шахтер»