«Такое бывает в футболе». Пикфорд успокоил фанатов после ничьей с Ганой

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд подвел итоги ничейного матча против Ганы во втором туре чемпионата мира 2026 (0:0).

«Мы знали, что матч против Ганы будет тяжелым. Знали, что они будут играть на контратаках. Их было действительно трудно взломать. Мы имели свои шансы, но в то же время должны были остерегаться их выпадов. Однако это футбол, и нам просто необходимо было забить первый гол.

Они провели хороший поединок, но мы должны быть довольны. Мы все еще возглавляем группу, так что теперь фокусируемся на Панаме и выходе с первого места. У Ганы есть такие игроки, как Семеньо, поэтому ты всегда должен быть готов вступить в игру – и я чувствую, что справился с этим.

Конечно, мы очень хотели выиграть этот матч, но мы и не проиграли. Это турнирный футбол, и все до сих пор в наших руках, чтобы финишировать первыми. В каждой игре ты противостоишь разным командам, и сегодня нам просто не хватило гола – все максимально просто. При этом мы свели их шансы к минимуму.

Нам так и не удалось забить этот мяч, но такое бывает в футболе», – прокомментировал Джордан.