Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Панама – Хорватия
Игра второго тура группы L начнется 24 июня в 02:00 по Киеву
24 июня сборные Панамы и Хорватии проведут поединок во втором туре группы L на чемпионате мира 2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом встречи команд станет арена «BMO Field» в канадском городе Торонто. Старт игры – в 02:00 по киевскому времени.
Ранее Панама и Хорватия никогда не играли между собой, поэтому для них этот матч станет началом истории противостояний.
В первом туре обе сборные уступили: если Хорватия проиграла сборной Англии (2:4), то Панама потеряла очки с Ганой (0:1).
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Панама – Хорватия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа L (ЧМ-2026)
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Англия
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|28.06.26 00:00 Панама - Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|4
|2
|Гана
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|28.06.26 00:00 Хорватия - Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама
|4
|3
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|24.06.26 02:00 Панама - Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама
|0
|4
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|24.06.26 02:00 Панама - Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Турции уверены, что Виктор перейдет в «Трабзонспор»
Рико выбрал самого сильного панчера в качестве соперника