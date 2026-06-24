24 июня сборные Панамы и Хорватии проведут поединок во втором туре группы L на чемпионате мира 2026.

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Местом встречи команд станет арена «BMO Field» в канадском городе Торонто. Старт игры – в 02:00 по киевскому времени.

Ранее Панама и Хорватия никогда не играли между собой, поэтому для них этот матч станет началом истории противостояний.

В первом туре обе сборные уступили: если Хорватия проиграла сборной Англии (2:4), то Панама потеряла очки с Ганой (0:1).

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Панама – Хорватия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Панама – Хорватія Смотреть трансляцию

Группа L (ЧМ-2026)