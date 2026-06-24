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Чемпионат мира
24 июня 2026, 01:25 | Обновлено 24 июня 2026, 01:31
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Панама – Хорватия

Игра второго тура группы L начнется 24 июня в 02:00 по Киеву

24 июня 2026, 01:25 | Обновлено 24 июня 2026, 01:31
60
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Панама – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine
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24 июня сборные Панамы и Хорватии проведут поединок во втором туре группы L на чемпионате мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом встречи команд станет арена «BMO Field» в канадском городе Торонто. Старт игры – в 02:00 по киевскому времени.

Ранее Панама и Хорватия никогда не играли между собой, поэтому для них этот матч станет началом истории противостояний.

В первом туре обе сборные уступили: если Хорватия проиграла сборной Англии (2:4), то Панама потеряла очки с Ганой (0:1).

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Панама – Хорватия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Панама – Хорватія
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Группа L (ЧМ-2026)

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Англия 2 1 1 0 4 - 2 28.06.26 00:00 Панама - Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 4
2 Гана 2 1 1 0 1 - 0 28.06.26 00:00 Хорватия - Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама 4
3 Панама 1 0 0 1 0 - 1 24.06.26 02:00 Панама - Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама 0
4 Хорватия 1 0 0 1 2 - 4 24.06.26 02:00 Панама - Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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