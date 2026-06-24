ФОТО. Проклятие колдуна. Кейн не забил в ворота Ганы с убойной позиции
Гарри упустил отличную возможность вывести Англию вперед на 86-й минуте матча ЧМ
Форвард сборной Англии Гарри Кейн имел отличный шанс вывести команду вперед в матче 2-го тура группы L чемпионата мира 2026 против Ганы.
На 86-й минуте Кейн с убойной позиции пробил выше ворот соперников, упустив 100% возможсноть открыть счет.
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Англия провела самую опасную атаку за всю игру. Вначале голкипер Ганы Бенжамин Асаре оформил сейв после удара Букайо Сака, затем Нико О'Райлли попал в перекладину, а кульминацией стал эпичный промах Кейна.
Перед поединков ганский знахарь и шаман Нана Кваку Бонсам заявил, что проклял Кейна. Судя по всему, это сработало.
Встреча Англии и Ганы стартовала 23 июня в 23:00 по Киеву на стадионе Джилетт в городе Фоксборо.
ФОТО. Проклятие колдуна. Кейн не забил в ворота Ганы с убойной позиции
ФОТО. Эмоции Кейна после промаха на 86-й минуте
Видеообзор матча Англия – Гана (0:0)
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