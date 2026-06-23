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23 июня 2026, 23:41 | Обновлено 23 июня 2026, 23:51
1034
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ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ очаровала сеть своей внешностью

Арина Евдокименко поделилась атмосферными фото на закате

23 июня 2026, 23:41 | Обновлено 23 июня 2026, 23:51
1034
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ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ очаровала сеть своей внешностью
Instagram. Арина Евдокименко
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Украинская журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко опубликовала новые фото в Instagram.

На снимках Арина позирует у воды во время «golden hour». Для фотосета она выбрала эффектный темный образ, который подчеркнул ее красоту и элегантность. Кадры получились очень атмосферными благодаря закату, спокойной воде и летнему настроению.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики активно отреагировали на публикацию, оставив множество комплиментов, сердечек и огненных эмодзи. В комментариях Арину называли «прекрасной», а также писали, что она, как всегда, выглядит невероятно.

Новый фотосет журналистки быстро собрал внимание и восхищенные реакции.

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фото Арина Евдокименко девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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