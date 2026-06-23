ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ очаровала сеть своей внешностью
Арина Евдокименко поделилась атмосферными фото на закате
Украинская журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко опубликовала новые фото в Instagram.
На снимках Арина позирует у воды во время «golden hour». Для фотосета она выбрала эффектный темный образ, который подчеркнул ее красоту и элегантность. Кадры получились очень атмосферными благодаря закату, спокойной воде и летнему настроению.
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Подписчики активно отреагировали на публикацию, оставив множество комплиментов, сердечек и огненных эмодзи. В комментариях Арину называли «прекрасной», а также писали, что она, как всегда, выглядит невероятно.
Новый фотосет журналистки быстро собрал внимание и восхищенные реакции.
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