Денис Бойко выбрал трех фаворитов чемпионата мира 2026

Бывший вратарь национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Денис Бойко дал прогноз на победителя чемпионата мира по футболу 2026 года:

«Я думаю, что, скорее всего, победителем турнира станет Франция, Испания или Аргентина. Эти три команды – мои фавориты на этом турнире. Если выбирать прямо победителя, то, наверное, всё-таки Франция».

На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в июне-июле 2026 года в Мексике, Соединённых Штатах Америки и Канаде, сборная Франции играет в одной группе с Норвегией, Сенегалом и Ираком.

Ранее своего победителя ЧМ-2026 назвал Артем Милевский.