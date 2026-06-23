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  4. Денис Бойко выбрал трех фаворитов чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
23 июня 2026, 23:45 |
637
0

Денис Бойко выбрал трех фаворитов чемпионата мира 2026

Бывший вратарь сборной Украины определил тройку сильнейших

23 июня 2026, 23:45 |
637
0
Денис Бойко выбрал трех фаворитов чемпионата мира 2026
ФК Динамо Киев. Денис Бойко
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Бывший вратарь национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Денис Бойко дал прогноз на победителя чемпионата мира по футболу 2026 года:

«Я думаю, что, скорее всего, победителем турнира станет Франция, Испания или Аргентина. Эти три команды – мои фавориты на этом турнире. Если выбирать прямо победителя, то, наверное, всё-таки Франция».

На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в июне-июле 2026 года в Мексике, Соединённых Штатах Америки и Канаде, сборная Франции играет в одной группе с Норвегией, Сенегалом и Ираком.

Ранее своего победителя ЧМ-2026 назвал Артем Милевский.

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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