ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала нападающего сборной Египта

Каталонский «Барселона» официально объявил о подписании контракта с египетским нападающим каирского «Аль-Ахли» Хамзой Абделькаримом.

Отмечается, что 18-летний футболист национальной сборной Египта подпишет с «сине-гранатовыми» контракт на 3 года после возвращения с чемпионата мира 2026 года.

Абделькарим присоединился к «Барселоне» зимой 2026 года на правах полугодовой аренды. Теперь клуб выкупил его контракт за 1,5 миллиона евро.

В 11 матчах за вторую команду «Барселоны» Хамза Абделькарим забил 6 голов.

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