ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала нападающего сборной Египта
Хамза Абделькарим подпишет с клубом трехлетний контракт
Каталонский «Барселона» официально объявил о подписании контракта с египетским нападающим каирского «Аль-Ахли» Хамзой Абделькаримом.
Отмечается, что 18-летний футболист национальной сборной Египта подпишет с «сине-гранатовыми» контракт на 3 года после возвращения с чемпионата мира 2026 года.
Абделькарим присоединился к «Барселоне» зимой 2026 года на правах полугодовой аренды. Теперь клуб выкупил его контракт за 1,5 миллиона евро.
В 11 матчах за вторую команду «Барселоны» Хамза Абделькарим забил 6 голов.
Ранее «Барселона» продала Иньяки Пенью.
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