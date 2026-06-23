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Испания
23 июня 2026, 23:27 |
1208
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала нападающего сборной Египта

Хамза Абделькарим подпишет с клубом трехлетний контракт

23 июня 2026, 23:27 |
1208
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала нападающего сборной Египта
ФК Барселона. Хамза Абделькарим
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Каталонский «Барселона» официально объявил о подписании контракта с египетским нападающим каирского «Аль-Ахли» Хамзой Абделькаримом.

Отмечается, что 18-летний футболист национальной сборной Египта подпишет с «сине-гранатовыми» контракт на 3 года после возвращения с чемпионата мира 2026 года.

Абделькарим присоединился к «Барселоне» зимой 2026 года на правах полугодовой аренды. Теперь клуб выкупил его контракт за 1,5 миллиона евро.

В 11 матчах за вторую команду «Барселоны» Хамза Абделькарим забил 6 голов.

Ранее «Барселона» продала Иньяки Пенью.

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Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Аль-Ахли Каир Хамза Абделькарим чемпионат Египта по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Барселона
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Цікаво, не завжди побачиш египтянина в Барселоні
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