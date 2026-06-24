24 июня состоится матч третьего тура группы В на чемпионате мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.

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Местом проведения матча станет стадион «Люмен Филд» в американском городе Сиэтл. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины – Сергей Барбарез, а Катар возглавляет испанец Хулен Лопетеги.

Расписание матчей в группе В ЧМ-2026:

12.06. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

13.06. Катар – Швейцария – 1:1

18.06. Швейцария – Босния и Герцеговина – 3:1

– Босния и Герцеговина – 3:1 19.06. Канада – Катар – 7:0

– Катар – 7:0 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)

24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)

Босния и Герцеговина – Катар. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа В (ЧМ-2026)