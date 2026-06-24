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Чемпионат мира
Босния и Герцеговина
24.06.2026 22:00 - : -
Катар
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Чемпионат мира
24 июня 2026, 08:11 |
66
0

Босния и Герцеговина – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы В ЧМ-2026 24 июня в 22:00

24 июня 2026, 08:11 |
66
0
Босния и Герцеговина – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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24 июня состоится матч третьего тура группы В на чемпионате мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения матча станет стадион «Люмен Филд» в американском городе Сиэтл. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины – Сергей Барбарез, а Катар возглавляет испанец Хулен Лопетеги.

Расписание матчей в группе В ЧМ-2026:

  • 12.06. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
  • 13.06. Катар – Швейцария – 1:1
  • 18.06. Швейцария – Босния и Герцеговина – 3:1
  • 19.06. Канада – Катар – 7:0
  • 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)
  • 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)

Босния и Герцеговина – Катар. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа В (ЧМ-2026)

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Канада 2 1 1 0 7 - 1 24.06.26 22:00 Швейцария - Канада19.06.26 Канада 6:0 Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 4
2 Швейцария 2 1 1 0 5 - 2 24.06.26 22:00 Швейцария - Канада18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 4
3 Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2 - 5 24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
4 Катар 2 0 1 1 1 - 7 24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар19.06.26 Канада 6:0 Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 1
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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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