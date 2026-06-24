Босния и Герцеговина – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы В ЧМ-2026 24 июня в 22:00
24 июня состоится матч третьего тура группы В на чемпионате мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения матча станет стадион «Люмен Филд» в американском городе Сиэтл. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины – Сергей Барбарез, а Катар возглавляет испанец Хулен Лопетеги.
Расписание матчей в группе В ЧМ-2026:
- 12.06. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
- 13.06. Катар – Швейцария – 1:1
- 18.06. Швейцария – Босния и Герцеговина – 3:1
- 19.06. Канада – Катар – 7:0
- 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)
- 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)
Босния и Герцеговина – Катар. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа В (ЧМ-2026)
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Канада
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|24.06.26 22:00 Швейцария - Канада19.06.26 Канада 6:0 Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|24.06.26 22:00 Швейцария - Канада18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|4
|Катар
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар19.06.26 Канада 6:0 Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|1
|
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