ФОТО. «Я вернулся!» Эмоции Роналду после матча с Узбекистаном
Легендарный форвард радостно воспринял победу в матче ЧМ-2026
23 июня сборные Португалии и Узбекистана сыграли матч второго тура группы K чемпионата мира 2026 года. Поединок состоялся на стадионе Эн-ар-джи в Хьюстоне и завершился победой номинальных хозяев поля со счётом 5:0.
Дубль в этой встрече оформил легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После матча нападающий подошёл к камерам и дважды произнес: «Я вернулся!»
ФОТО. «Я вернулся!» Эмоции Роналду после матча с Узбекистаном
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