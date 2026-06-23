23 июня сборные Португалии и Узбекистана сыграли матч второго тура группы K чемпионата мира 2026 года. Поединок состоялся на стадионе Эн-ар-джи в Хьюстоне и завершился победой номинальных хозяев поля со счётом 5:0.

Дубль в этой встрече оформил легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду.

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После матча нападающий подошёл к камерам и дважды произнес: «Я вернулся!»

ФОТО. «Я вернулся!» Эмоции Роналду после матча с Узбекистаном