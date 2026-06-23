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Чемпионат мира
23 июня 2026, 22:10 | Обновлено 23 июня 2026, 22:35
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0

ВИДЕО. Как Леау установил окончательный счет матча Португалия – Узбекистан

Рафаэл отличился на 87-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026, 5:0

23 июня 2026, 22:10 | Обновлено 23 июня 2026, 22:35
202
0
ВИДЕО. Как Леау установил окончательный счет матча Португалия – Узбекистан
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау
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23 июня сборная Португалии одержала убедительную победу над Узбекистаном в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 группы K – 5:0.

Окончательный счет на 87-й минуте установил Рафаэл Леау. Леау вышел на поле на 83-й вместо Витиньи и спустя 4 минуты сумел отличиться в ворота соперников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо Леау, у португальцев также голы забили Криштиану Роналду (дубль), Нуну Мендеш и Абдувохид Нематов (автогол).

Португалия набрала 4 очка за 2 стартовых тура и практически гарантировала себе плей-офф.

❗️ ВИДЕО. Как Леау установил окончательный счет матча Португалия – Узбекистан

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Рафаэл Леау сборная Португалии по футболу сборная Узбекистана по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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