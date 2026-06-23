23 июня сборная Португалии одержала убедительную победу над Узбекистаном в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 группы K – 5:0.

Окончательный счет на 87-й минуте установил Рафаэл Леау. Леау вышел на поле на 83-й вместо Витиньи и спустя 4 минуты сумел отличиться в ворота соперников.

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Помимо Леау, у португальцев также голы забили Криштиану Роналду (дубль), Нуну Мендеш и Абдувохид Нематов (автогол).

Португалия набрала 4 очка за 2 стартовых тура и практически гарантировала себе плей-офф.

❗️ ВИДЕО. Как Леау установил окончательный счет матча Португалия – Узбекистан