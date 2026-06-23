В клубе АПЛ объяснили выбор нового главного тренера

Председатель правления английского «Ипсвича» Марк Эштон прокомментировал назначение Гэри О’Нила на должность главного тренера первой команды клуба:

«Я очень рад, что могу поприветствовать Гэри в «Ипсвич Таун».

Это тренер, за которым мы следили уже некоторое время, и после тщательного и основательного отбора, в ходе которого мы встретились с большим количеством кандидатов, стало ясно, что именно он является лучшим кандидатом на эту должность.

Он чрезвычайно мотивирован, пользуется большим уважением, обладает невероятным вниманием к деталям и глубокими тактическими знаниями, а также является прекрасным тренером с реальным опытом развития игроков.

Несмотря на то, что его тренерская карьера длится всего несколько лет, он уже доказал, что знает, что нужно для успеха в Премьер-лиге, работая как в «Борнмуте», так и в «Вулверхэмптоне», а также вывел «Страсбург» в полуфинал европейских турниров в прошлом сезоне.

Он привносит с собой страсть и стремление добиться успеха на самом высоком уровне, и, имея полную поддержку всех в клубе, я с нетерпением жду того, чего мы сможем достичь вместе».