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Лига Европы
23 июня 2026, 21:59 | Обновлено 23 июня 2026, 22:00
618
0

Возможный еврокубковый соперник Динамо получил тренера на замену Луческу

Алессио Лиши возглавил ПАОК

23 июня 2026, 21:59 | Обновлено 23 июня 2026, 22:00
618
0
Возможный еврокубковый соперник Динамо получил тренера на замену Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессио Лиши
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Итальянский тренер Алессио Лиши официально покинул «Осасуну», чтобы возглавить греческий ПАОК. 40-летний специалист моложе некоторых нынешних игроков, но это не помешало ему построить впечатляющую карьеру в футбольном менеджменте.

Он начал свою карьеру в качестве тренера по физической подготовке в молодежной академии «Лацио», прежде чем переехать в Испанию в «Леванте» в 2011 году. Там итальянец поднялся по карьерной лестнице, заняв должность тренера молодежной команды, затем помощника главного тренера, а в 2021 году стал главным тренером.

Лиши остался в Испании, возглавив «Мирандес», и в сезоне 2025/26 руководил «Осасуной», одержав 11 побед, 9 ничьих и потерпев 18 поражений. Памплонцы боролись за места в еврокубках, но серия из пяти поражений подряд сделала конец сезона тревожным.

Лиши сменил в ПАОКе Развана Луческу, который расстался с клубом по взаимному согласию на прошлой неделе после пяти лет работы в качестве главного тренера.

ПАОК – возможный еврокубковый соперник киевского «Динамо».

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Осасуна ПАОК Динамо Киев Разван Луческу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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