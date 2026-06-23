Роналду забил за сборную Португалии столько же, сколько и за МЮ

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 144-й и 145-й голы за национальную команду.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана.

145 голов Роналду за сборную Португалии стали повторением его бомбардирского достижения в составе Манчестер Юнайтед (также 145).

Только за мадридский Реал португалец забил больше (450).

Вспомним все голы Криштиану Роналду в карьере в разрезе команд, за которые выступал.

Голы Криштиану Роналду за карьеру (975)