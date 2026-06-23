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Чемпионат мира
23 июня 2026, 21:05 | Обновлено 23 июня 2026, 21:06
363
0

Роналду забил за сборную Португалии столько же, сколько и за МЮ

Только за Реал португалец забивал больше в своей карьере

23 июня 2026, 21:05 | Обновлено 23 июня 2026, 21:06
363
0
Роналду забил за сборную Португалии столько же, сколько и за МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
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41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 144-й и 145-й голы за национальную команду.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана.

145 голов Роналду за сборную Португалии стали повторением его бомбардирского достижения в составе Манчестер Юнайтед (также 145).

Только за мадридский Реал португалец забил больше (450).

Вспомним все голы Криштиану Роналду в карьере в разрезе команд, за которые выступал.

Голы Криштиану Роналду за карьеру (975)

  • 450 – Реал
  • 145 – Манчестер Юнайтед
  • 145 – сборная Португалии
  • 129 – Аль-Наср
  • 101 – Ювентус
  • 5 – Спортинг
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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Манчестер Юнайтед Реал Мадрид
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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