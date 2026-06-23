Чемпионат мира23 июня 2026, 21:05 | Обновлено 23 июня 2026, 21:06
363
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Роналду забил за сборную Португалии столько же, сколько и за МЮ
Только за Реал португалец забивал больше в своей карьере
23 июня 2026, 21:05 | Обновлено 23 июня 2026, 21:06
363
0
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41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 144-й и 145-й голы за национальную команду.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана.
145 голов Роналду за сборную Португалии стали повторением его бомбардирского достижения в составе Манчестер Юнайтед (также 145).
Только за мадридский Реал португалец забил больше (450).
Вспомним все голы Криштиану Роналду в карьере в разрезе команд, за которые выступал.
Голы Криштиану Роналду за карьеру (975)
- 450 – Реал
- 145 – Манчестер Юнайтед
- 145 – сборная Португалии
- 129 – Аль-Наср
- 101 – Ювентус
- 5 – Спортинг
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