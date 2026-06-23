Чемпионат мира23 июня 2026, 20:54 | Обновлено 23 июня 2026, 20:56
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Роналду стал вторым самым возрастным автором гола на ЧМ. Кто рекордсмен?
Вспомним четырех самых возрастных бомбардиров мировых первенств
23 июня 2026, 20:54 | Обновлено 23 июня 2026, 20:56
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Криштиану Роналду в возрасте 41 года и 138 дней стал вторым старейшим автором гола на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана.
Лишь камерунец Роже Милла забивал в более старшем возрасте (42 года и 39 дней).
Самые возрастные авторы забитых мячей на чемпионатах мира
- 42 года и 39 дней – Роже Милла (Камерун)
- 41 год и 138 дней – Криштиану Роналду (Португалия)
- 39 лет и 283 дня – Пепе (Португалия)
- 38 лет и 362 дня – Лионель Месси (Аргентина)
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