Роналду стал вторым самым возрастным автором гола на ЧМ. Кто рекордсмен?

Криштиану Роналду в возрасте 41 года и 138 дней стал вторым старейшим автором гола на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана.

Лишь камерунец Роже Милла забивал в более старшем возрасте (42 года и 39 дней).

Самые возрастные авторы забитых мячей на чемпионатах мира