Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Рефери отменил шедевральный гол Узбекистана в ворота Португалии
Чемпионат мира
23 июня 2026, 20:41 | Обновлено 23 июня 2026, 21:13
662
0

ВИДЕО. Рефери отменил шедевральный гол Узбекистана в ворота Португалии

На 29-й минуте Азизджон Ганиев положил в девятку, но мяч не засчитали из-за фола

23 июня 2026, 20:41 | Обновлено 23 июня 2026, 21:13
662
0
ВИДЕО. Рефери отменил шедевральный гол Узбекистана в ворота Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный арбитр матча 2-го тура группы K чемпионата мира 2026 Португалия – Узбекитан отменил гол узбеков в первом тайме.

На 29-й минуте Азизджон Ганиев красиво поразил ворота соперников, попав в девятку. Ганиев вместе со всеми игрокам команды успел отпраздновать гол, однако рефери его в итоге не засчитал из-за фола во время атаки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После просмотра VAR, главный арбитр встречи – Джаед Джалал из Марокко – увидел, как Аббосбек Файзуллаева с нарушением отобрал мяч у Жоау Канселу.

Португалия и Узбекистана стартовали 23 июня в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Португальцы уже забили дважды – отличились Криштиану Роналду и Нуну Мендеш.

❗️ ВИДЕО. Рефери отменил шедевральный гол Узбекистана в ворота Португалии

По теме:
Швейцария – Канада. Текстовая трансляция матча
Очередной рекорд! Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ
Роналду забил за сборную Португалии столько же, сколько и за МЮ
видео голов и обзор VAR сборная Португалии по футболу сборная Узбекистана по футболу Жоау Канселу Аббосбек Файзуллаев ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Футбол | 23 июня 2026, 08:49 19
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб

В Турции уверены, что Виктор перейдет в «Трабзонспор»

Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Бокс | 23 июня 2026, 07:37 6
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»

Боксер высказался о своей вере

VOLKANOV: «Месси – идол, а Криштиану Роналду мне жалко на этом Мундиале»
Футбол | 23.06.2026, 11:43
VOLKANOV: «Месси – идол, а Криштиану Роналду мне жалко на этом Мундиале»
VOLKANOV: «Месси – идол, а Криштиану Роналду мне жалко на этом Мундиале»
Жирона признала – тяжелое трансферное лето. Где окажутся Цыганков и Ванат
Футбол | 23.06.2026, 18:49
Жирона признала – тяжелое трансферное лето. Где окажутся Цыганков и Ванат
Жирона признала – тяжелое трансферное лето. Где окажутся Цыганков и Ванат
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Футбол | 23.06.2026, 09:56
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
21.06.2026, 20:42 3
Теннис
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 10
Футбол
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
22.06.2026, 05:02 1
Футбол
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
22.06.2026, 06:32 1
Бокс
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
22.06.2026, 09:48 30
Бокс
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
22.06.2026, 00:02 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем