Главный арбитр матча 2-го тура группы K чемпионата мира 2026 Португалия – Узбекитан отменил гол узбеков в первом тайме.

На 29-й минуте Азизджон Ганиев красиво поразил ворота соперников, попав в девятку. Ганиев вместе со всеми игрокам команды успел отпраздновать гол, однако рефери его в итоге не засчитал из-за фола во время атаки.

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После просмотра VAR, главный арбитр встречи – Джаед Джалал из Марокко – увидел, как Аббосбек Файзуллаева с нарушением отобрал мяч у Жоау Канселу.

Португалия и Узбекистана стартовали 23 июня в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Португальцы уже забили дважды – отличились Криштиану Роналду и Нуну Мендеш.

❗️ ВИДЕО. Рефери отменил шедевральный гол Узбекистана в ворота Португалии