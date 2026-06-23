Чемпионат мира23 июня 2026, 20:43 |
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Узбекистан стал 49-й сборной, в ворота которой забивал Роналду
Вспомним все сборные, в матчах против которых португалец отличался забитыми мячами
23 июня 2026, 20:43 |
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Узбекистан стал 49-й сборной в карьере Криштиану Роналду, в ворота которой он отмечался забитыми мячами.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026.
Голы, забитые в ворота сборной Узбекистана, стал для Роналду 144-м и 145-м за сборную Португалии.
Голы Криштиану Роналду за сборную Португалии (145)
- 11 – Люксембург
- 9 – Венгрия
- 7 – Литва, Швеция, Армения
- 6 – Андорра
- 5 – Латвия, Швейцария
- 4 – Нидерланды, Эстония, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Ирландия, Польша, Дания, Испания
- 3 – Северная Ирландия, Бельгия, россия, Словакия, Лихтенштейн
- 2 – Саудовская Аравия, Азербайджан, Казахстан, Кипр, Чехия, Камерун, Египет, Франция, Гана, Исландия, Хорватия, Германия, Узбекистан
- 1 – Греция, Иран, Финляндия, КНДР, Аргентина, Панама, Эквадор, Уэльс, Новая Зеландия, Марокко, Сербия, Украина, Израиль, Катар, Шотландия.
Голы Криштиану Роналду за карьеру (975)
- 450 – Реал
- 145 – Манчестер Юнайтед
- 146 – сборная Португалии
- 129 – Аль-Наср
- 101 – Ювентус
- 5 – Спортинг
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