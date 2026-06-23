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Чемпионат мира
23 июня 2026, 20:43 |
122
0

Узбекистан стал 49-й сборной, в ворота которой забивал Роналду

Вспомним все сборные, в матчах против которых португалец отличался забитыми мячами

23 июня 2026, 20:43 |
122
0
Узбекистан стал 49-й сборной, в ворота которой забивал Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine
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Узбекистан стал 49-й сборной в карьере Криштиану Роналду, в ворота которой он отмечался забитыми мячами.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026.

Голы, забитые в ворота сборной Узбекистана, стал для Роналду 144-м и 145-м за сборную Португалии.

Голы Криштиану Роналду за сборную Португалии (145)

  • 11 – Люксембург
  • 9 – Венгрия
  • 7 – Литва, Швеция, Армения
  • 6 – Андорра
  • 5 – Латвия, Швейцария
  • 4 – Нидерланды, Эстония, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Ирландия, Польша, Дания, Испания
  • 3 – Северная Ирландия, Бельгия, россия, Словакия, Лихтенштейн
  • 2 – Саудовская Аравия, Азербайджан, Казахстан, Кипр, Чехия, Камерун, Египет, Франция, Гана, Исландия, Хорватия, Германия, Узбекистан
  • 1 – Греция, Иран, Финляндия, КНДР, Аргентина, Панама, Эквадор, Уэльс, Новая Зеландия, Марокко, Сербия, Украина, Израиль, Катар, Шотландия.

Голы Криштиану Роналду за карьеру (975)

  • 450 – Реал
  • 145 – Манчестер Юнайтед
  • 146 – сборная Португалии
  • 129 – Аль-Наср
  • 101 – Ювентус
  • 5 – Спортинг
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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