Узбекистан стал 49-й сборной, в ворота которой забивал Роналду

Узбекистан стал 49-й сборной в карьере Криштиану Роналду, в ворота которой он отмечался забитыми мячами.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026.

Голы, забитые в ворота сборной Узбекистана, стал для Роналду 144-м и 145-м за сборную Португалии.

Голы Криштиану Роналду за сборную Португалии (145)

11 – Люксембург

9 – Венгрия

7 – Литва, Швеция, Армения

6 – Андорра

5 – Латвия, Швейцария

4 – Нидерланды, Эстония, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Ирландия, Польша, Дания, Испания

3 – Северная Ирландия, Бельгия, россия, Словакия, Лихтенштейн

2 – Саудовская Аравия, Азербайджан, Казахстан, Кипр, Чехия, Камерун, Египет, Франция, Гана, Исландия, Хорватия, Германия, Узбекистан

1 – Греция, Иран, Финляндия, КНДР, Аргентина, Панама, Эквадор, Уэльс, Новая Зеландия, Марокко, Сербия, Украина, Израиль, Катар, Шотландия.

Голы Криштиану Роналду за карьеру (975)