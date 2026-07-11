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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 05:02 |
559
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Динамо нашло себе новый дом, где проведет все лето

Киевский клуб будет базироваться в Люблине

11 июля 2026, 05:02 |
559
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Динамо нашло себе новый дом, где проведет все лето
ФК Динамо
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Киевское «Динамо» в ближайшие недели будет базироваться в польском Люблине в период старта нового еврокубкового сезона.

После завершения тренировочного сбора в Австрии команда Игоря Костюка отправилась в Польшу, где будет готовиться к матчам квалификации еврокубков.

Первый номинально домашний поединок в новом сезоне киевляне провели 9 июля против завершившегося 0:0 «Университате Клуж».

Сообщается, что Люблин станет базовым местом пребывания «Динамо» как минимум до завершения первых двух квалификационных раундов еврокубков, то есть до конца июля.

Если же столичный клуб продолжит борьбу за выход в основной этап Лиги Европы или Лиги конференций, пребывание команды в Польше может затянуться до середины августа. В таком случае «Динамо» также воспользуется возможностью перенести два из трех стартовых матчей чемпионата Украины.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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