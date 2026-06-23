В Динамо сообщили, будут ли менять стадион из-за политической напряженности

Операционный директор «Динамо» Юрий Барбаш рассказал, рассматривают ли в клубе возможность смены домашнего стадиона на матчи еврокубков из-за политической напряженности между Польшей и Украиной.

«В течение нескольких предыдущих сезонов у киевского «Динамо» сложились отличные отношения с руководством футбольной арены в Люблине и с местными властями. Убежден, это сотрудничество воспринимается исключительно как взаимовыгодное и полезное.

В настоящее время «Динамо» не видит никаких рисков, которые бы вызывали необходимость искать новый стадион для домашних еврокубковых матчей. Кроме того, у нас продуктивные и даже теплые отношения с ареной в Стальовой Воле, где проводит свои матчи Юношеская лига УЕФА динамовская команда U-19, а также с Польским футбольным союзом, который оказывает всестороннюю помощь и поддержку», – сказал Барбаш.