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Лига Европы
23 июня 2026, 22:17 | Обновлено 23 июня 2026, 22:40
1353
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В Динамо сообщили, будут ли менять стадион из-за политической напряженности

Юрий Барбаш заявил, что киевляне не планируют покидать Люблин

23 июня 2026, 22:17 | Обновлено 23 июня 2026, 22:40
1353
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В Динамо сообщили, будут ли менять стадион из-за политической напряженности
Динамо Киев
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Операционный директор «Динамо» Юрий Барбаш рассказал, рассматривают ли в клубе возможность смены домашнего стадиона на матчи еврокубков из-за политической напряженности между Польшей и Украиной.

«В течение нескольких предыдущих сезонов у киевского «Динамо» сложились отличные отношения с руководством футбольной арены в Люблине и с местными властями. Убежден, это сотрудничество воспринимается исключительно как взаимовыгодное и полезное.

В настоящее время «Динамо» не видит никаких рисков, которые бы вызывали необходимость искать новый стадион для домашних еврокубковых матчей. Кроме того, у нас продуктивные и даже теплые отношения с ареной в Стальовой Воле, где проводит свои матчи Юношеская лига УЕФА динамовская команда U-19, а также с Польским футбольным союзом, который оказывает всестороннюю помощь и поддержку», – сказал Барбаш.

В первом раунде квалификации Лиги Европы «Динамо» встретится с румынской «Университатей» Клуж. Первый матч между командами состоится в польском Люблине 9 июля, а ответный матч команды сыграют 16 июля в Клуже.

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Динамо Киев Лига Европы Люблин Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж
Иван Чирко Источник: Трибуна
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Да уж. Уже батька не Бандера.
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Напруга то у Зели от количества употребляемого кокса.
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