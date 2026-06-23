Роналду побил рекорд легендарного Эусебиу

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил команде Узбекистана уже на шестой минуте матча чемпионата мира 2026 года. На 39-й минуте он оформил дубль.

Эти голевые удары легендарного футболиста стали для него девятым и десятым на чемпионатах мира. 41-летний форвард повторил и сразу улучшил рекорд непревзойденного Эусебиу по количеству голов на мундиалях.

Роналду забивал по одному голу на каждом чемпионате мира с 2006 года, а в 2018 году отличился сразу четырежды.

Первый тайм сборная Португалии выиграла со счетом 3:0. Отличились Роналду (дважды) и Нуну Мендеш.