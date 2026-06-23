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Чемпионат мира
23 июня 2026, 20:28 | Обновлено 23 июня 2026, 21:14
536
0

Роналду побил рекорд легендарного Эусебиу

У Криштиану Роналду уже девять голов на чемпионатах мира

23 июня 2026, 20:28 | Обновлено 23 июня 2026, 21:14
536
0
Роналду побил рекорд легендарного Эусебиу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил команде Узбекистана уже на шестой минуте матча чемпионата мира 2026 года. На 39-й минуте он оформил дубль.

Эти голевые удары легендарного футболиста стали для него девятым и десятым на чемпионатах мира. 41-летний форвард повторил и сразу улучшил рекорд непревзойденного Эусебиу по количеству голов на мундиалях.

Роналду забивал по одному голу на каждом чемпионате мира с 2006 года, а в 2018 году отличился сразу четырежды.

Первый тайм сборная Португалии выиграла со счетом 3:0. Отличились Роналду (дважды) и Нуну Мендеш.

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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