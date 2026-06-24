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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 19:21 | Обновлено 24 июня 2026, 20:20
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0

Один из ключевых футболистов Динамо не присоединился к киевскому клубу

Подопечные Игоря Костюка продолжают подготовку к новому сезону без вингера Андрея Ярмоленко

24 июня 2026, 19:21 | Обновлено 24 июня 2026, 20:20
1810
0
Один из ключевых футболистов Динамо не присоединился к киевскому клубу
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
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Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко не присоединился к команде, которая продолжает готовиться к старту первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Подопечные Игоря Костюка находятся в Австрии, где уже провели первый товарищеский матч – сыграли вничью с чешской «Славией» (1:1) в игре, которая состоялась 20 июня.

В расположении «бело-синих» находятся все игроки, на которых рассчитывает главный тренер, кроме Ярмоленко. Киевский клуб никак не комментировал отсутствие опытного футболиста.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Ярмоленко не будет принимать участие в еврокубках, а сконцентрируется на выступлениях в чемпионате Украины.

В прошлом сезоне 36-летний вингер провел 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста истекает в июне 2027-го.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Игорь Костюк Лига Европы учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: ДИНАМІВЕЦЬ
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