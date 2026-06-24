Один из ключевых футболистов Динамо не присоединился к киевскому клубу
Подопечные Игоря Костюка продолжают подготовку к новому сезону без вингера Андрея Ярмоленко
Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко не присоединился к команде, которая продолжает готовиться к старту первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Подопечные Игоря Костюка находятся в Австрии, где уже провели первый товарищеский матч – сыграли вничью с чешской «Славией» (1:1) в игре, которая состоялась 20 июня.
В расположении «бело-синих» находятся все игроки, на которых рассчитывает главный тренер, кроме Ярмоленко. Киевский клуб никак не комментировал отсутствие опытного футболиста.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Ярмоленко не будет принимать участие в еврокубках, а сконцентрируется на выступлениях в чемпионате Украины.
В прошлом сезоне 36-летний вингер провел 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста истекает в июне 2027-го.
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