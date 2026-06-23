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Чемпионат мира
Португалия
23.06.2026 20:00 - : -
Узбекистан
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 20:00 |
2521
0

Португалия – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы K ЧМ-2026 23 июня в 20:00

23 июня 2026, 20:00 |
2521
0
Португалия – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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23 июня сборные Португалии и Узбекистана проведут матч второго тура группы K чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча начнется в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Португалией и Узбекистаном в квартете K на мундиале играют команды ДР Конго и Колумбии.

Наставник Португалии – Роберто Мартинес. Сборную Узбекистана тренирует Фабио Каннавар.

Календарь и результаты матчей в группе K ЧМ-2026:

  • 17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго – 1:1
  • 18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия – 1:3
  • 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан
  • 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго
  • 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия
  • 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан

Португалия – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Португалия – Узбекистан
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Трансляция матча В эфире

Группа K

Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Колумбия 1 1 0 0 3 - 1 24.06.26 05:00 Колумбия - ДР Конго18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия 3
2 ДР Конго 1 0 1 0 1 - 1 24.06.26 05:00 Колумбия - ДР Конго17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго 1
3 Португалия 1 0 1 0 1 - 1 23.06.26 20:00 Португалия - Узбекистан17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго 1
4 Узбекистан 1 0 0 1 1 - 3 23.06.26 20:00 Португалия - Узбекистан18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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