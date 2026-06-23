Португалия – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы K ЧМ-2026 23 июня в 20:00
23 июня сборные Португалии и Узбекистана проведут матч второго тура группы K чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча начнется в 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Португалией и Узбекистаном в квартете K на мундиале играют команды ДР Конго и Колумбии.
Наставник Португалии – Роберто Мартинес. Сборную Узбекистана тренирует Фабио Каннавар.
Календарь и результаты матчей в группе K ЧМ-2026:
- 17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго – 1:1
- 18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия – 1:3
- 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан
- 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго
- 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия
- 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан
Португалия – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа K
|Группа K
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Колумбия
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|24.06.26 05:00 Колумбия - ДР Конго18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия
|3
|2
|ДР Конго
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|24.06.26 05:00 Колумбия - ДР Конго17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго
|1
|3
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|23.06.26 20:00 Португалия - Узбекистан17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго
|1
|4
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|23.06.26 20:00 Португалия - Узбекистан18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия
|0
|
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