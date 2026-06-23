23 июня сборные Португалии и Узбекистана проведут матч второго тура группы K чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча начнется в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Португалией и Узбекистаном в квартете K на мундиале играют команды ДР Конго и Колумбии.

Наставник Португалии – Роберто Мартинес. Сборную Узбекистана тренирует Фабио Каннавар.

Календарь и результаты матчей в группе K ЧМ-2026:

17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго – 1:1

18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия – 1:3

– 1:3 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан

24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго

28.06. 02:30. Колумбия – Португалия

28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан

Португалия – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа K