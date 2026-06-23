Элина Свитолина – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Во втором раунде украинка сыграет против Людмилы Самсоновой (WTA 42). Поединок начнется в 18:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Ван Синьюй.

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