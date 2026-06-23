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WTA
23 июня 2026, 18:30 | Обновлено 23 июня 2026, 19:04
4929
22

Элина Свитолина – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

23 июня 2026, 18:30 | Обновлено 23 июня 2026, 19:04
4929
22 Comments
Элина Свитолина – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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23 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Во втором раунде украинка сыграет против Людмилы Самсоновой (WTA 42). Поединок начнется в 18:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Ван Синьюй.

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Элина Свитолина Людмила Самсонова смотреть онлайн WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 22
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Світоліна зробила брейк! Це може бути переломний момент матчу! Тримаємо кулаки за Еліну!
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+3
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Треба тверезо дивитися на речі і визнати - після перемоги в Римі гра Світоліної чомусь пішла не в плюс, а в мінус! І в чому причина - хз! А ось і медичні тайми пішли...Чимось же  треба прикрити свою беззмістовну й провальну гру з рашисткою!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Хто ж на траві грає? Її треба курити)))
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+2
У всіх наших з подачею не просто проблема - біда.
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+2
1 сет від Еліни купа аутів й погана 1 подача ,й дуже кульгає прийом 2 подачі .
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+1
Треба захистити свою подачу!
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0
Трава, то не її.
То в аут, то у сітку. 
Купа помилок, які продовжуються з попереднього турніру в Берліні. 
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0
Дивився лише спочатку за грою Еліни. Усе ніби-то було путьом, і перейшов на Подрез, яка тільки но зробила брейк і зараз подає  
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0
Не грає, а відбуває номер. Мабудь перейду на Вероніку Подрєз. Соромно дивитись оце страхіття. 
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0
Цікаво: Еліні подобається займатися х№йньою? Грає ніби на от№єбіться
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0
ЕлІна СвітолІна. Класно звучить із таким наголосом. А не якось інакше.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Мені здається тут Світоліна нічого не зможе протиставити росіянці.
Вона і подає набагато швидше і в заголі грає нажаль краще за Еліну!
Але це тільки перший сет!
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-3
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Не дуже -то і хочеться вигравати . Ну його цю спеку , та і Вімблдон вже скоро.
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-3
З такою грою як вона може бути восьма дивно.
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-3
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