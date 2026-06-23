Тотальный контроль. Моуриньо взялся за секреты академии Реала
Особенный запросил подробные отчеты о молодых талантах сливочных
Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо хочет установить в клубе тотальный контроль.
Как сообщил испанский журналист Рамон Альварес де Мон, 63-летний португальский специалист проявляет значительную активность на своей должности. В частности, Моуриньо хочет подробно изучить данные о молодых талантах клубной академии.
«Он требует всевозможные отчеты о молодежной академии, чтобы как можно быстрее узнать о ней все возможное», — отметил инсайдер.
Ранее стало известно, что Моуриньо попросил руководство «Реала» подписать ряд звездных игроков для усиления состава «бланкос». Португалец пользуется исключительным доверием президента клуба Флорентино Переса.
🚨Mourinho se está mostrando muy activo en sus primeros días como entrenador del Real Madrid. Está reclamando todos tipo de informes sobre la cantera para conocerla lo mejor posible cuanto antes. pic.twitter.com/3BtMDso4Xi— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) June 22, 2026
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