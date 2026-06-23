Тотальный контроль. Моуриньо взялся за секреты академии Реала

Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо хочет установить в клубе тотальный контроль.

Как сообщил испанский журналист Рамон Альварес де Мон, 63-летний португальский специалист проявляет значительную активность на своей должности. В частности, Моуриньо хочет подробно изучить данные о молодых талантах клубной академии.

«Он требует всевозможные отчеты о молодежной академии, чтобы как можно быстрее узнать о ней все возможное», — отметил инсайдер.

Ранее стало известно, что Моуриньо попросил руководство «Реала» подписать ряд звездных игроков для усиления состава «бланкос». Португалец пользуется исключительным доверием президента клуба Флорентино Переса.

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