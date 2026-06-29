Украинский форвард решил играть в АПЛ. Подал документы на визы для детей
Русин планирует остаться в «Сандерленде»
Украинский нападающий Назарий Русин настроен проявить себя в составе «Сандерленда» в АПЛ.
– Вариант остаться в «Сандерленде» ещё на сезон тоже возможен?
– Да, конечно. Я этого не исключаю. У меня ещё год контракта с «Сандерлендом». Сейчас для меня главное – прилететь в Англию. Мы подали документы на визы для моих детей, и уже там посмотрим, как всё будет.
Но есть большая вероятность, что я останусь в Англии на год и доработаю контракт с «Сандерлендом» до конца (до лета 2027 года).
– Разговор с главным тренером «Сандерленда» Режисом Ле Бри о ваших перспективах у вас уже был?
– Нет, не было.
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