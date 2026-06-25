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  4. Александрия подписала опытного полузащитника после вылета из УПЛ
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 14:32 |
207
0

Александрия подписала опытного полузащитника после вылета из УПЛ

Остап Притула сменил клубную прописку

25 июня 2026, 14:32 |
207
0
Александрия подписала опытного полузащитника после вылета из УПЛ
ФК Рух
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ФК Александрия продолжает усиливать состав после вылета из Украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2025/26.

По информации источника, «горожане» подпишут опытного украинского полузащитника Остапа Притулу, последним клубом которого было львовский Рух.

Сообщается, что Александрия оформила полноценный трансфер хавбека, но сумма перехода остается неизвестной. Приютила не единственный футболист, который присоединился к Александрии именно из расположения Руха – за команду Владимира Шарана будут выступать также Юрий Копина и Денис Слюсарь.

ФК Александрия по итогам прошедшего сезона не сумел сохранить прописку в УПЛ. Подопечные Владимира Шарана начнут новый сезон в Первой лиге Украины.

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Остап Притула Александрия Рух Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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