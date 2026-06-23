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  4. У Роналду на шести ЧМ столько же голов, сколько у Месси в четырех матчах
Чемпионат мира
23 июня 2026, 17:58 |
226
3

У Роналду на шести ЧМ столько же голов, сколько у Месси в четырех матчах

Криштиану значительно уступает аргентинцу в этом аспекте

23 июня 2026, 17:58 |
226
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У Роналду на шести ЧМ столько же голов, сколько у Месси в четырех матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду значительно отстает от 38-летнего лидера национальной сборной Аргентины Лионеля Месси по количеству голов, забитых на чемпионатах мира.

Накануне аргентинец побил рекорд Мирослава Клозе, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На счету Месси 18 голов.

В активе Роналду пока лишь 8 забитых мячей. Столько же Лионель забил за последние четыре матча на чемпионатах мира. ЧМ-2026 для обоих игроков стал шестым чемпионатом мира в карьере.

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Криштиану Роналду Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу сборная Аргентины по футболу
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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Комментарии 3
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Качество команд разное. Сборная Португалии не играет на Роналду, а Аргентина строит свои атаки только через Месси. 
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В Мессі теж на перших 4 ЧС було всього 6 голів, але той хоть на старість років роззабивався. А взагали дивують нестаріючі Мессі та Роналду. Більшість у меншому віці карєру вже повністю завершують, а Мессі он в 39 років  п'ять м'ячів за 2 гри забив, нехай і посереднім командам.
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