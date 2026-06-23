У Роналду на шести ЧМ столько же голов, сколько у Месси в четырех матчах

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду значительно отстает от 38-летнего лидера национальной сборной Аргентины Лионеля Месси по количеству голов, забитых на чемпионатах мира.

Накануне аргентинец побил рекорд Мирослава Клозе, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На счету Месси 18 голов.

В активе Роналду пока лишь 8 забитых мячей. Столько же Лионель забил за последние четыре матча на чемпионатах мира. ЧМ-2026 для обоих игроков стал шестым чемпионатом мира в карьере.

Читайте также: В матче с Узбекистаном Роналду может повторить рекорд Эусебиу