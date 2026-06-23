У Роналду на шести ЧМ столько же голов, сколько у Месси в четырех матчах
Криштиану значительно уступает аргентинцу в этом аспекте
41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду значительно отстает от 38-летнего лидера национальной сборной Аргентины Лионеля Месси по количеству голов, забитых на чемпионатах мира.
Накануне аргентинец побил рекорд Мирослава Клозе, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На счету Месси 18 голов.
В активе Роналду пока лишь 8 забитых мячей. Столько же Лионель забил за последние четыре матча на чемпионатах мира. ЧМ-2026 для обоих игроков стал шестым чемпионатом мира в карьере.
🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: Lionel Messi has 8 goals in his last 4 World Cup games.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 23, 2026
Cristiano Ronaldo has 8 goals in his entire World Cup career. pic.twitter.com/ZbE4BQWfXY
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