В матче с Узбекистаном Роналду может повторить рекорд Эусебиу
Криштиану находится в одном шаге от того, чтобы сравняться с легендарным игроком
В матче группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может стать лучшим бомбардиром команды в истории чемпионатов мира.
Сейчас рекорд принадлежит легендарному Эусебиу. Он забил 9 голов в составе португальской команды. На счету Роналду 8 мячей на чемпионатах мира. Для Криштиану это уже шестое мировое первенство в карьере.
Матч «Португалия» – «Узбекистан» состоится во вторник, 23 июня. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: If Cristiano Ronaldo scores tonight, he will become Portugal's ALL-TIME topscorer in the World Cup! pic.twitter.com/GVxkfj3jLR— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 23, 2026
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