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Чемпионат мира
23 июня 2026, 17:13 | Обновлено 23 июня 2026, 17:51
776
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В матче с Узбекистаном Роналду может повторить рекорд Эусебиу

Криштиану находится в одном шаге от того, чтобы сравняться с легендарным игроком

23 июня 2026, 17:13 | Обновлено 23 июня 2026, 17:51
776
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В матче с Узбекистаном Роналду может повторить рекорд Эусебиу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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В матче группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может стать лучшим бомбардиром команды в истории чемпионатов мира.

Сейчас рекорд принадлежит легендарному Эусебиу. Он забил 9 голов в составе португальской команды. На счету Роналду 8 мячей на чемпионатах мира. Для Криштиану это уже шестое мировое первенство в карьере.

Матч «Португалия» – «Узбекистан» состоится во вторник, 23 июня. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

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Эусебиу Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Узбекистана по футболу рекорд
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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хотілося б щоб і цей рекорд Рон подолав
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