ПЯТОВ: «Ризнык – лучший вратарь Украины. Он может играть в любом клубе»
Дмитрий имеет мировой уровень
Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Андрей Пятов высказался о 27-летнем голкипере «горняков» Дмитрии Ризныке.
«Лучший вратарь Украины? Ризнык. Таково мое мнение. Я вижу, что это вратарь уже очень высокого уровня. Я уверен, что он уже может играть за любой клуб в мире. Я с ним работаю и вижу его психологию. Я вижу его труд, я вижу, как он прогрессировал за последние полтора года в некоторых аспектах. И я вижу, что этот человек уже готов играть, как я и говорю, на высшем уровне», – сказал Пятов.
В прошлом сезоне Ризнык пропустил 32 мяча в 41 матче за «Шахтер» во всех турнирах. На его счету 22 сэйва. Контракт игрока с «Шахтером» рассчитан до декабря 2027 года. Ранее сообщалось, что услугами Дмитрия заинтересованы клубы Англии и Турции.
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