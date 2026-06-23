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  4. ПЯТОВ: «Ризнык – лучший вратарь Украины. Он может играть в любом клубе»
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 17:40 |
189
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ПЯТОВ: «Ризнык – лучший вратарь Украины. Он может играть в любом клубе»

Дмитрий имеет мировой уровень

23 июня 2026, 17:40 |
189
0
ПЯТОВ: «Ризнык – лучший вратарь Украины. Он может играть в любом клубе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык
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Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Андрей Пятов высказался о 27-летнем голкипере «горняков» Дмитрии Ризныке.

«Лучший вратарь Украины? Ризнык. Таково мое мнение. Я вижу, что это вратарь уже очень высокого уровня. Я уверен, что он уже может играть за любой клуб в мире. Я с ним работаю и вижу его психологию. Я вижу его труд, я вижу, как он прогрессировал за последние полтора года в некоторых аспектах. И я вижу, что этот человек уже готов играть, как я и говорю, на высшем уровне», – сказал Пятов.

В прошлом сезоне Ризнык пропустил 32 мяча в 41 матче за «Шахтер» во всех турнирах. На его счету 22 сэйва. Контракт игрока с «Шахтером» рассчитан до декабря 2027 года. Ранее сообщалось, что услугами Дмитрия заинтересованы клубы Англии и Турции.

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Дмитрий Ризнык Андрей Пятов Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Шахтер Донецк
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