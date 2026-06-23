ПЯТОВ: «Ризнык – лучший вратарь Украины. Он может играть в любом клубе»

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Андрей Пятов высказался о 27-летнем голкипере «горняков» Дмитрии Ризныке.

«Лучший вратарь Украины? Ризнык. Таково мое мнение. Я вижу, что это вратарь уже очень высокого уровня. Я уверен, что он уже может играть за любой клуб в мире. Я с ним работаю и вижу его психологию. Я вижу его труд, я вижу, как он прогрессировал за последние полтора года в некоторых аспектах. И я вижу, что этот человек уже готов играть, как я и говорю, на высшем уровне», – сказал Пятов.