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Италия
24 июня 2026, 21:08 |
1480
0

В Нидерландах поставили крест на звезде сборной Украины

«Аякс» проявил интерес к Довбику, но этот трансфер в Нидерландах вызывает сомнения

24 июня 2026, 21:08 |
1480
0
В Нидерландах поставили крест на звезде сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее нападающего Артема Довбика в «Роме» остается под вопросом, а среди претендентов на украинца называют «Аякс».

Впрочем, в Нидерландах уже сомневаются, станет ли этот трансфер удачным для гранда из Амстердама. По данным FootballTransfers, новый тренер «Аякса» Мичел Санчес заинтересован в воссоединении с Довбиком, с которым успешно работал в «Жироне». Именно под его руководством украинец провёл лучший сезон в карьере, став лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Однако аналитики обращают внимание на ряд факторов, которые могут сделать сделку рискованной. Прежде всего речь идет о стиле игры форварда. В отличие от нынешнего нападающего амстердамцев Каспера Дольберга, Довбик значительно реже участвует в построении атак и прессинге, сосредоточиваясь преимущественно на завершении моментов в штрафной площади соперника.

Кроме того, у украинского нападающего высокая зарплата, а его ориентировочная трансферная стоимость оценивается в более чем 26 миллионов евро. Именно поэтому эксперты считают, что для «Аякса» такой трансфер может оказаться слишком дорогостоящим и не полностью соответствовать игровой модели команды.

В прошлом сезоне Довбик провел непростой год в составе «Ромы». После дебютного сезона, в котором он отличился 17 голами, в сезоне 2025/26 украинец забил лишь трижды и потерял место в стартовом составе римского клуба.

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Артем Довбик Рома Рим Аякс трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: FootballTransfers
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