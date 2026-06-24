В Нидерландах поставили крест на звезде сборной Украины

Будущее нападающего Артема Довбика в «Роме» остается под вопросом, а среди претендентов на украинца называют «Аякс».

Впрочем, в Нидерландах уже сомневаются, станет ли этот трансфер удачным для гранда из Амстердама. По данным FootballTransfers, новый тренер «Аякса» Мичел Санчес заинтересован в воссоединении с Довбиком, с которым успешно работал в «Жироне». Именно под его руководством украинец провёл лучший сезон в карьере, став лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Однако аналитики обращают внимание на ряд факторов, которые могут сделать сделку рискованной. Прежде всего речь идет о стиле игры форварда. В отличие от нынешнего нападающего амстердамцев Каспера Дольберга, Довбик значительно реже участвует в построении атак и прессинге, сосредоточиваясь преимущественно на завершении моментов в штрафной площади соперника.

Кроме того, у украинского нападающего высокая зарплата, а его ориентировочная трансферная стоимость оценивается в более чем 26 миллионов евро. Именно поэтому эксперты считают, что для «Аякса» такой трансфер может оказаться слишком дорогостоящим и не полностью соответствовать игровой модели команды.

В прошлом сезоне Довбик провел непростой год в составе «Ромы». После дебютного сезона, в котором он отличился 17 голами, в сезоне 2025/26 украинец забил лишь трижды и потерял место в стартовом составе римского клуба.