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Чемпионат мира
24 июня 2026, 05:02 |
1510
3

Из-за рекордного гола Месси на чемпионате мира разразился скандал

Шмейхель раскритиковал действия арбитра

24 июня 2026, 05:02 |
1510
3 Comments
Из-за рекордного гола Месси на чемпионате мира разразился скандал
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Бывший вратарь сборной Дании и легенда «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выразил недовольство работой арбитров в матче чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Австрией.

«Месси провел великолепный матч, но я не думаю, что этот гол следовало засчитывать. Мак Аллистер сбил соперника ударом сзади. Это очевидный фол, который должен был быть зафиксирован. VAR также должен был вмешаться и отменить гол. Это явная ошибка арбитра», — заявил Шмейхель.

Напомним, сборная Аргентины победила Австрию со счётом 2:0. Оба гола забил Месси, который благодаря этому установил новый рекорд бомбардиров чемпионатов мира.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Австрии по футболу Каспер Шмейхель судейство
Дмитрий Олийченко Источник: The Mirror
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опять тянут это недоразумение
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