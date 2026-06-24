Из-за рекордного гола Месси на чемпионате мира разразился скандал

Бывший вратарь сборной Дании и легенда «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выразил недовольство работой арбитров в матче чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Австрией.

«Месси провел великолепный матч, но я не думаю, что этот гол следовало засчитывать. Мак Аллистер сбил соперника ударом сзади. Это очевидный фол, который должен был быть зафиксирован. VAR также должен был вмешаться и отменить гол. Это явная ошибка арбитра», — заявил Шмейхель.

Напомним, сборная Аргентины победила Австрию со счётом 2:0. Оба гола забил Месси, который благодаря этому установил новый рекорд бомбардиров чемпионатов мира.