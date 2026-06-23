Тоттенхэм серьезно нацелился на Тонали, но тот хочет перейти в другой клуб

Лондонский «Тоттенхэм» ускоряет переговоры с «Ньюкаслом» о переходе 26-летнего опорного полузащитника сборной Италии Сандро Тонали.

Руководство «шпор» почти уверено, что сможет подписать игрока этим летом, однако сам футболист, как сообщается, желает выступать за «Арсенал». Со стороны «канониров» также наблюдается заинтересованность, однако конкретных предложений пока не поступало. «Тоттенхэм» хочет заключить сделку на сумму 85 млн фунтов стерлингов или 98 млн евро.

В прошлом сезоне Тонали забил три гола и отдал семь голевых передач в 53 матчах за «Ньюкасл». Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.