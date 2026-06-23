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Англия
23 июня 2026, 12:43 | Обновлено 23 июня 2026, 13:22
203
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Тоттенхэм серьезно нацелился на Тонали, но тот хочет перейти в другой клуб

Итальянец хочет выступать за Арсенал

23 июня 2026, 12:43 | Обновлено 23 июня 2026, 13:22
203
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Тоттенхэм серьезно нацелился на Тонали, но тот хочет перейти в другой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали
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Лондонский «Тоттенхэм» ускоряет переговоры с «Ньюкаслом» о переходе 26-летнего опорного полузащитника сборной Италии Сандро Тонали.

Руководство «шпор» почти уверено, что сможет подписать игрока этим летом, однако сам футболист, как сообщается, желает выступать за «Арсенал». Со стороны «канониров» также наблюдается заинтересованность, однако конкретных предложений пока не поступало. «Тоттенхэм» хочет заключить сделку на сумму 85 млн фунтов стерлингов или 98 млн евро.

В прошлом сезоне Тонали забил три гола и отдал семь голевых передач в 53 матчах за «Ньюкасл». Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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Сандро Тонали Ньюкасл Тоттенхэм Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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