Динамо показало звездного новичка. Серьезное усиление на уровне сборной
Кендзера приступил к тренировкам
Столичный клуб в своих соцсетях показал, как тренируется новичок команды Томаш Кендзера, недавно вернувшийся в состав киевлян после выступлений за ПАОК.
Польский защитник уже присоединился к тренировочному процессу и готовится к старту нового сезона вместе с командой «сине-белых».
Свой следующий контрольный матч подопечные Игоря Костюка проведут 24 июня. Соперником киевлян станет словацкая «Жилина».
Ранее греческий «ПАОК» опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».
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