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  4. Динамо показало звездного новичка. Серьезное усиление на уровне сборной
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 05:32 |
1106
0

Динамо показало звездного новичка. Серьезное усиление на уровне сборной

Кендзера приступил к тренировкам

24 июня 2026, 05:32 |
1106
0
Динамо показало звездного новичка. Серьезное усиление на уровне сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзьора
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Столичный клуб в своих соцсетях показал, как тренируется новичок команды Томаш Кендзера, недавно вернувшийся в состав киевлян после выступлений за ПАОК.

Польский защитник уже присоединился к тренировочному процессу и готовится к старту нового сезона вместе с командой «сине-белых».

Свой следующий контрольный матч подопечные Игоря Костюка проведут 24 июня. Соперником киевлян станет словацкая «Жилина».

Ранее греческий «ПАОК» опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Томаш Кендзера видео
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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