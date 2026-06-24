Динамо показало звездного новичка. Серьезное усиление на уровне сборной

Столичный клуб в своих соцсетях показал, как тренируется новичок команды Томаш Кендзера, недавно вернувшийся в состав киевлян после выступлений за ПАОК.

Польский защитник уже присоединился к тренировочному процессу и готовится к старту нового сезона вместе с командой «сине-белых».

Свой следующий контрольный матч подопечные Игоря Костюка проведут 24 июня. Соперником киевлян станет словацкая «Жилина».

Ранее греческий «ПАОК» опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».