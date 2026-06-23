Норвегия одержала 4 победы на ЧМ над представителями разных конфедераций

Сборная Норвегии одержала четвертую победу на чемпионатах мира.

Во втором туре ЧМ-2026 норвежцы победили Сенегал со счётом 3:2.

Интересным фактом является то, что все четыре победы сборной Норвегии на мировых первенствах были одержаны против представителей разных конфедераций.

Все победы сборной Норвегии на чемпионатах мира

2026: Сенегал – 3:2 (КАФ)

2026: Ирак – 4:1 (АФК)

1998: Бразилия – 2:1 (КОНМЕБОЛ)

1994: Мексика – 1:0 (КОНКАКАФ)

Напомним, что следующий матч сборная Норвегии сыграет против представителя УЕФА – сборной Франции.