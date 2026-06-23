Чемпионат мира23 июня 2026, 10:53 |
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Норвегия одержала 4 победы на ЧМ над представителями разных конфедераций
Вспомним все победные матчи норвежской сборной на мировых первенствах
23 июня 2026, 10:53 |
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Сборная Норвегии одержала четвертую победу на чемпионатах мира.
Во втором туре ЧМ-2026 норвежцы победили Сенегал со счётом 3:2.
Интересным фактом является то, что все четыре победы сборной Норвегии на мировых первенствах были одержаны против представителей разных конфедераций.
Все победы сборной Норвегии на чемпионатах мира
- 2026: Сенегал – 3:2 (КАФ)
- 2026: Ирак – 4:1 (АФК)
- 1998: Бразилия – 2:1 (КОНМЕБОЛ)
- 1994: Мексика – 1:0 (КОНКАКАФ)
Напомним, что следующий матч сборная Норвегии сыграет против представителя УЕФА – сборной Франции.
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