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  4. Норвегия одержала 4 победы на ЧМ над представителями разных конфедераций
Чемпионат мира
23 июня 2026, 10:53 |
157
0

Норвегия одержала 4 победы на ЧМ над представителями разных конфедераций

Вспомним все победные матчи норвежской сборной на мировых первенствах

23 июня 2026, 10:53 |
157
0
Норвегия одержала 4 победы на ЧМ над представителями разных конфедераций
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Норвегии одержала четвертую победу на чемпионатах мира.

Во втором туре ЧМ-2026 норвежцы победили Сенегал со счётом 3:2.

Интересным фактом является то, что все четыре победы сборной Норвегии на мировых первенствах были одержаны против представителей разных конфедераций.

Все победы сборной Норвегии на чемпионатах мира

  • 2026: Сенегал – 3:2 (КАФ)
  • 2026: Ирак – 4:1 (АФК)
  • 1998: Бразилия – 2:1 (КОНМЕБОЛ)
  • 1994: Мексика – 1:0 (КОНКАКАФ)

Напомним, что следующий матч сборная Норвегии сыграет против представителя УЕФА – сборной Франции.

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Уже шесть сборных победили в обоих стартовых турах ЧМ-2026
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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