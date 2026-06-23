Сергей КРАВЧЕНКО: «Англия будет планомерно расшатывать оборону Ганы»

Сегодня, 23 июня в Бостоне свой второй матч на чемпионате мира сыграет один из фаворитов этого турнира сборная Англии. Подопечные Томаса Тухеля встретятся с практически постоянным участником Мундиалей за последнее 20-летие, командой Ганы. Впрочем, мало кто верит в сенсацию в этом противостоянии. Те же букмекеры отдают полное преимущество англичанам.

Так ли это, сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник сборной Украины и наш эксперт Сергей Кравченко.

– В первом туре Англия обыграла Хорватию (4:2) и, тем самым, подтвердила свой статус главного фаворита группы L, – сказал Кравченко. – В дебюте второго тайма англичане просто переехали хорватов, и это стало ключевым в их общей победе.

Тем не менее, матч против Ганы для подопечных Томаса Тухеля будет непростым, так как это типичная силовая и выносливая африканская команда. Кстати, справедливым итогом их поединка против Панамы была бы ничья, но фарт оказался на стороне Ганы (1:0).

Что касается предстоящего матча, то составы по своему классу просто несопоставимы. Впрочем, я не думаю, что англичане с первых минут понесутся вперед и будут стремиться смять оборону противника. Победа в этом поединке практически гарантирует англичанам первое место в группе, поэтому они будут планомерно расшатывать оборону соперника. Класс игроков во главе с Гарри Кейном это позволяет сделать. Мой прогноз – 2:0.