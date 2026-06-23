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  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «Англия будет планомерно расшатывать оборону Ганы»
Чемпионат мира
23 июня 2026, 13:01 |
108
0

Сергей КРАВЧЕНКО: «Англия будет планомерно расшатывать оборону Ганы»

Бывший полузащитник сборной Украины дал прогноз на предстоящий поединок чемпионата мира

23 июня 2026, 13:01 |
108
0
Сергей КРАВЧЕНКО: «Англия будет планомерно расшатывать оборону Ганы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Сегодня, 23 июня в Бостоне свой второй матч на чемпионате мира сыграет один из фаворитов этого турнира сборная Англии. Подопечные Томаса Тухеля встретятся с практически постоянным участником Мундиалей за последнее 20-летие, командой Ганы. Впрочем, мало кто верит в сенсацию в этом противостоянии. Те же букмекеры отдают полное преимущество англичанам.

Так ли это, сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник сборной Украины и наш эксперт Сергей Кравченко.

– В первом туре Англия обыграла Хорватию (4:2) и, тем самым, подтвердила свой статус главного фаворита группы L, – сказал Кравченко. – В дебюте второго тайма англичане просто переехали хорватов, и это стало ключевым в их общей победе.

Тем не менее, матч против Ганы для подопечных Томаса Тухеля будет непростым, так как это типичная силовая и выносливая африканская команда. Кстати, справедливым итогом их поединка против Панамы была бы ничья, но фарт оказался на стороне Ганы (1:0).

Что касается предстоящего матча, то составы по своему классу просто несопоставимы. Впрочем, я не думаю, что англичане с первых минут понесутся вперед и будут стремиться смять оборону противника. Победа в этом поединке практически гарантирует англичанам первое место в группе, поэтому они будут планомерно расшатывать оборону соперника. Класс игроков во главе с Гарри Кейном это позволяет сделать. Мой прогноз – 2:0.

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Сергей Кравченко ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Ганы по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Панамы по футболу Томас Тухель Гарри Кейн эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук прогнозы
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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