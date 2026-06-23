«На грани позора». Кравченко дал прогноз на матч Португалия – Узбекистан

После первого матча на чемпионате мира против ДР Конго сборной Португалии досталось немало критики за невыразительную игру и негативный, как для явного фаворита результат (1:1). Сегодня, 23 июня у португальцев есть шанс доказать, что это было просто недоразумение. Свою спортивную злость подопечные Роберто Мартинеса постараются выплеснуть в противостоянии с дебютантом Мундиалей командой Узбекистана.

О раскладах накануне этого поединка сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Сергей Кравченко.

– Португалия в матче с ДР Конго очень сильно разочаровала, – сказал Кравченко. – И, прежде всего, это касается не результата, а игры, которую продемонстрировала команда Роберто Мартинеса. О чем говорить, если португальцы проиграли сопернику даже по ударам.

Теперь все, особенно португальские фаны, ждут реабилитации от своей команды в матче с Узбекистаном, иначе позора не избежать. На нынешнем чемпионате мира уже случилось немало сенсаций, но я не представляю, чтобы и в этом поединке сборная Португалии оступилась. И добавлю свое мнение о том, что, если бы вместо Криштиану Роналду с первых минут в поединке с ДР Конго играл Гонсалу Рамуш португальцы выглядели бы куда интереснее. Но имеем то, что имеем.

Если говорить о прогнозе на предстоящую встречу, то, думаю, фаворит выиграет с разницей в два мяча. Считаю, что Узбекистан забьет, но португальцы ответят тремя результативными ударами. 3:1.