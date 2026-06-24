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  4. Довбик на перепутье. Артем оказался перед сложным выбором
Италия
24 июня 2026, 02:32 |
205
0

Довбик на перепутье. Артем оказался перед сложным выбором

«Аякс» вступил в борьбу за Довбика

24 июня 2026, 02:32 |
205
0
Довбик на перепутье. Артем оказался перед сложным выбором
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Амстердамский «Аякс» рассматривает вариант подписания украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика, однако в борьбе за форварда появился серьёзный конкурент из Ла Лиги.

По информации зарубежных СМИ, 28-летний украинец входит в шорт-лист нидерландского клуба, который активно ищет нового нападающего на фоне возможного ухода Каспера Дольберга.

В то же время на Довбика претендует испанский «Бетис». Сообщается, что клуб из Севильи уже проявляет интерес к игроку, а ситуация вокруг его будущего в «Роме» остается неопределенной.

Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 26 миллионов евро.

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трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы Артем Довбик Рома Рим Бетис
Дмитрий Олийченко Источник: FootballTransfers
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