Довбик на перепутье. Артем оказался перед сложным выбором
«Аякс» вступил в борьбу за Довбика
Амстердамский «Аякс» рассматривает вариант подписания украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика, однако в борьбе за форварда появился серьёзный конкурент из Ла Лиги.
По информации зарубежных СМИ, 28-летний украинец входит в шорт-лист нидерландского клуба, который активно ищет нового нападающего на фоне возможного ухода Каспера Дольберга.
В то же время на Довбика претендует испанский «Бетис». Сообщается, что клуб из Севильи уже проявляет интерес к игроку, а ситуация вокруг его будущего в «Роме» остается неопределенной.
Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 26 миллионов евро.
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