Довбик на перепутье. Артем оказался перед сложным выбором

Амстердамский «Аякс» рассматривает вариант подписания украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика, однако в борьбе за форварда появился серьёзный конкурент из Ла Лиги.

По информации зарубежных СМИ, 28-летний украинец входит в шорт-лист нидерландского клуба, который активно ищет нового нападающего на фоне возможного ухода Каспера Дольберга.

В то же время на Довбика претендует испанский «Бетис». Сообщается, что клуб из Севильи уже проявляет интерес к игроку, а ситуация вокруг его будущего в «Роме» остается неопределенной.

Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 26 миллионов евро.