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Чемпионат мира
23 июня 2026, 10:02 | Обновлено 23 июня 2026, 10:09
331
0

Первый после Кейна. Холанд вошел в элитный клуб бомбардиров ЧМ

Лишь 6 игроков в истории мировых первенств забивали 2+ гола в каждом из своих первых двух матчах

23 июня 2026, 10:02 | Обновлено 23 июня 2026, 10:09
331
0
Первый после Кейна. Холанд вошел в элитный клуб бомбардиров ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Норвежский нападающий Эрлинг Холанд и во втором матче на ЧМ-2026 отличился дублем.

После двух мячей в ворота сборной Ирака норвежец оформил дубль и в игре против сборной Сенегала.

Благодаря этому Холанд стал лишь 6-м игроком в истории чемпионатов мира и первым после Гарри Кейна, забившим 2+ гола в каждом из своих первых двух поединков на мировых первенствах.

Игроки, забившие 2+ гола в каждом из своих первых двух матчах на чемпионатах мира

  • Гильермо Стабиле (Аргентина), 1930
  • Шандор Кочиш (Венгрия), 1954
  • Жюст Фонтен (Франция), 1958
  • Гжегож Лято (Польша), 1974
  • Гарри Кейн (Англия), 2018
  • Эрлинг Холанд (Норвегия), 2026
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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