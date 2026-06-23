Первый после Кейна. Холанд вошел в элитный клуб бомбардиров ЧМ
Лишь 6 игроков в истории мировых первенств забивали 2+ гола в каждом из своих первых двух матчах
Норвежский нападающий Эрлинг Холанд и во втором матче на ЧМ-2026 отличился дублем.
После двух мячей в ворота сборной Ирака норвежец оформил дубль и в игре против сборной Сенегала.
Благодаря этому Холанд стал лишь 6-м игроком в истории чемпионатов мира и первым после Гарри Кейна, забившим 2+ гола в каждом из своих первых двух поединков на мировых первенствах.
Игроки, забившие 2+ гола в каждом из своих первых двух матчах на чемпионатах мира
- Гильермо Стабиле (Аргентина), 1930
- Шандор Кочиш (Венгрия), 1954
- Жюст Фонтен (Франция), 1958
- Гжегож Лято (Польша), 1974
- Гарри Кейн (Англия), 2018
- Эрлинг Холанд (Норвегия), 2026
⚽ HAALAND IS A WORLD CUP MONSTER!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 23, 2026
🇳🇴 Erling Haaland becomes only the 6th player EVER to score multiple goals in each of his first TWO World Cup appearances
📜The legendary list:
1️⃣ 🇦🇷 Guillermo Stabile—1930
2️⃣ 🇭🇺 Sándor Kocsis—1954
3️⃣ 🇫🇷 Just Fontaine—1958
4️⃣ 🇵🇱 Grzegorz… pic.twitter.com/70kdyQPogR
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