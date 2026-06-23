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  4. Буковина усилилась хорватским легионером после выхода в Премьер-лигу
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 12:47 |
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Буковина усилилась хорватским легионером после выхода в Премьер-лигу

Украинский клуб подпишет 28-летнего Михаэла Клепача на правах свободного агента

23 июня 2026, 12:47 |
391
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Буковина усилилась хорватским легионером после выхода в Премьер-лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаэл Клепач
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Черновицкая «Буковина» продолжает активную работу на трансферном рынке после победы в Первой лиге и завоевании путевку в элитный дивизион.

Клуб договорился о сотрудничестве с хорватским легионером – в ближайшее время в чемпионат Украины приедет хорватский вингер Михаэл Клепач.

В прошлом сезоне 28-лений футболист выступал в составе боснийского ФК «Широки Бриег», где провел 15 матчей и забил четыре гола. «Буковина» подпишет легионера на правах свободного агента.

Клепач может сыграть как в центре атаки, так и закрыть позиции левого и правого вингеров. Среди сильных сторон футболиста – качественная работа с мячом и мощный поставленный удар.

В течении своей карьеры Михаэл играл в чемпионатах Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Швейцарии, Узбекистана и Мальты. Трансферная стоимость легионера составляет 250 тысяч евро.

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Буковина Черновцы ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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