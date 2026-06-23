Буковина усилилась хорватским легионером после выхода в Премьер-лигу

Черновицкая «Буковина» продолжает активную работу на трансферном рынке после победы в Первой лиге и завоевании путевку в элитный дивизион.

Клуб договорился о сотрудничестве с хорватским легионером – в ближайшее время в чемпионат Украины приедет хорватский вингер Михаэл Клепач.

В прошлом сезоне 28-лений футболист выступал в составе боснийского ФК «Широки Бриег», где провел 15 матчей и забил четыре гола. «Буковина» подпишет легионера на правах свободного агента.

Клепач может сыграть как в центре атаки, так и закрыть позиции левого и правого вингеров. Среди сильных сторон футболиста – качественная работа с мячом и мощный поставленный удар.

В течении своей карьеры Михаэл играл в чемпионатах Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Швейцарии, Узбекистана и Мальты. Трансферная стоимость легионера составляет 250 тысяч евро.