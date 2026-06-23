Килиан МБАППЕ: «Сейчас я об этом не думаю»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий после победы над Ираком в матче второго тура группового этапа чемпионата мира:

«Это был очень долгий вечер. С точки зрения поддержания эмоциональной настроенности это было очень сложно, потому что нам пришлось сохранять концентрацию в раздевалке почти два часа. Это очень сложно и требует больших усилий. Мы сохраняли спокойствие, я шутил с игроками. Это вопрос безопасности, поэтому я никого в этом не виню. Как только возникает риск, мы подстраиваемся под местные законы. Это необычные обстоятельства, и я надеюсь, что такое больше не повторится»

«Месси всегда забивает голы и всегда будет забивать. Поэтому я не обращаю внимания на то, что он делает, а просто сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде»,

«Сейчас я об этом (прим. – рекорд Жюста Фонтена в 13 голов за один чемпионат мира) не думаю. Считаю, что в данный момент важно сосредоточиться на коллективе. Я всегда забивал голы на чемпионатах мира, но приоритетом является то, чтобы мы показали себя с лучшей стороны как команда. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно обыграть лучшие команды, так что это будет очень сложно. Игрокам и тренерскому штабу пришлось приложить огромные усилия. Но мы справились с задачей и очень довольны тем, как сыграли».

Килиан Мбаппе в игре с Ираком отличился дублем. В активе француза 4 гола за 2 тура, благодаря которым он делит вторую строчку таблицы бомбардиров с Эрлингом Холандом, лидером является Лионель Месси с 5 точными ударами.

Франция зработала 6 очков за два тура и уже гарантировала себе выход в плей-офф.