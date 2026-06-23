Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Сейчас я об этом не думаю»
Чемпионат мира
23 июня 2026, 08:46 | Обновлено 23 июня 2026, 08:48
312
0

Килиан МБАППЕ: «Сейчас я об этом не думаю»

Звезда сборной Франции дал комментарий после победы над Ираком

23 июня 2026, 08:46 | Обновлено 23 июня 2026, 08:48
312
0
Килиан МБАППЕ: «Сейчас я об этом не думаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий после победы над Ираком в матче второго тура группового этапа чемпионата мира:

«Это был очень долгий вечер. С точки зрения поддержания эмоциональной настроенности это было очень сложно, потому что нам пришлось сохранять концентрацию в раздевалке почти два часа. Это очень сложно и требует больших усилий. Мы сохраняли спокойствие, я шутил с игроками. Это вопрос безопасности, поэтому я никого в этом не виню. Как только возникает риск, мы подстраиваемся под местные законы. Это необычные обстоятельства, и я надеюсь, что такое больше не повторится»

«Месси всегда забивает голы и всегда будет забивать. Поэтому я не обращаю внимания на то, что он делает, а просто сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде»,

«Сейчас я об этом (прим. – рекорд Жюста Фонтена в 13 голов за один чемпионат мира) не думаю. Считаю, что в данный момент важно сосредоточиться на коллективе. Я всегда забивал голы на чемпионатах мира, но приоритетом является то, чтобы мы показали себя с лучшей стороны как команда. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно обыграть лучшие команды, так что это будет очень сложно. Игрокам и тренерскому штабу пришлось приложить огромные усилия. Но мы справились с задачей и очень довольны тем, как сыграли».

Килиан Мбаппе в игре с Ираком отличился дублем. В активе француза 4 гола за 2 тура, благодаря которым он делит вторую строчку таблицы бомбардиров с Эрлингом Холандом, лидером является Лионель Месси с 5 точными ударами.

Франция зработала 6 очков за два тура и уже гарантировала себе выход в плей-офф.

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Франция 2 2 0 0 6 - 1 26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Франция 3:0 Ирак16.06.26 Франция 3:1 Сенегал 6
2 Норвегия 2 2 0 0 7 - 3 26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия 6
3 Сенегал 2 0 0 2 3 - 6 26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал16.06.26 Франция 3:1 Сенегал 0
4 Ирак 2 0 0 2 1 - 7 26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Франция 3:0 Ирак17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия 0
Полная таблица

По теме:
Тренировка сборной Испании закончилась преждевременно из-за шторма
Таблица ЧМ-2026. Алжир одолел Иорданию и гарантировал Аргентине 1-е место
Четвертая сборная потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Ирака по футболу
Даниил Кирияка Источник: Le Monde
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Футбол | 22 июня 2026, 10:38 8
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум

Артема рассмешили слова пропагандистов

Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Футбол | 23 июня 2026, 07:57 2
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы

Желизко может перейти в «Шахтер»

Поставлена точка. Известно, подпишет ли Динамо форварда – что ждет Супрягу?
Футбол | 23.06.2026, 09:02
Поставлена точка. Известно, подпишет ли Динамо форварда – что ждет Супрягу?
Поставлена точка. Известно, подпишет ли Динамо форварда – что ждет Супрягу?
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Футбол | 22.06.2026, 09:07
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Футбол | 23.06.2026, 08:49
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
22.06.2026, 09:51 7
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 42
Футбол
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 25
Футбол
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01 2
Футбол
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 4
Бокс
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 22
Футбол
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
21.06.2026, 11:12 59
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем