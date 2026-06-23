Килиан МБАППЕ: «Сейчас я об этом не думаю»
Звезда сборной Франции дал комментарий после победы над Ираком
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий после победы над Ираком в матче второго тура группового этапа чемпионата мира:
«Это был очень долгий вечер. С точки зрения поддержания эмоциональной настроенности это было очень сложно, потому что нам пришлось сохранять концентрацию в раздевалке почти два часа. Это очень сложно и требует больших усилий. Мы сохраняли спокойствие, я шутил с игроками. Это вопрос безопасности, поэтому я никого в этом не виню. Как только возникает риск, мы подстраиваемся под местные законы. Это необычные обстоятельства, и я надеюсь, что такое больше не повторится»
«Месси всегда забивает голы и всегда будет забивать. Поэтому я не обращаю внимания на то, что он делает, а просто сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде»,
«Сейчас я об этом (прим. – рекорд Жюста Фонтена в 13 голов за один чемпионат мира) не думаю. Считаю, что в данный момент важно сосредоточиться на коллективе. Я всегда забивал голы на чемпионатах мира, но приоритетом является то, чтобы мы показали себя с лучшей стороны как команда. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно обыграть лучшие команды, так что это будет очень сложно. Игрокам и тренерскому штабу пришлось приложить огромные усилия. Но мы справились с задачей и очень довольны тем, как сыграли».
Килиан Мбаппе в игре с Ираком отличился дублем. В активе француза 4 гола за 2 тура, благодаря которым он делит вторую строчку таблицы бомбардиров с Эрлингом Холандом, лидером является Лионель Месси с 5 точными ударами.
Франция зработала 6 очков за два тура и уже гарантировала себе выход в плей-офф.
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Франция 3:0 Ирак16.06.26 Франция 3:1 Сенегал
|6
|2
|Норвегия
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал16.06.26 Франция 3:1 Сенегал
|0
|4
|Ирак
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Франция 3:0 Ирак17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия
|0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артема рассмешили слова пропагандистов
Желизко может перейти в «Шахтер»