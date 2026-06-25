В Румынии предупредили Динамо перед матчем Лиги Европы

Бывший вратарь «Ворсклы» Павел Исенко высказался о следующем сопернике киевского «Динамо» в квалификации Лиги Европы – «Университате Клуж».

– «Университатя» Клуж станет соперником «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Какую характеристику можешь дать сопернику киевлян?

– Знаю, что их тренер (Кристиано Бергоди) предпочитает играть вторым номером. Их сильная сторона – это стремительные переходы в контратаки благодаря скоростным флангам. Отдельно отмечу нападающего Лукича, лучшего бомбардира Суперлиги с 18 голами. На их стадионе царит безумная поддержка, но фаворитом в этой паре я считаю «Динамо».