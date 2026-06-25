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  4. В Румынии предупредили Динамо перед матчем Лиги Европы
Лига Европы
25 июня 2026, 08:42 |
1764
2

В Румынии предупредили Динамо перед матчем Лиги Европы

Исенко – об «Университате»

25 июня 2026, 08:42 |
1764
2 Comments
В Румынии предупредили Динамо перед матчем Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Исенко
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Бывший вратарь «Ворсклы» Павел Исенко высказался о следующем сопернике киевского «Динамо» в квалификации Лиги Европы – «Университате Клуж».

– «Университатя» Клуж станет соперником «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Какую характеристику можешь дать сопернику киевлян?

– Знаю, что их тренер (Кристиано Бергоди) предпочитает играть вторым номером. Их сильная сторона – это стремительные переходы в контратаки благодаря скоростным флангам. Отдельно отмечу нападающего Лукича, лучшего бомбардира Суперлиги с 18 голами. На их стадионе царит безумная поддержка, но фаворитом в этой паре я считаю «Динамо».

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Павел Исенко Динамо Киев Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Лига Европы
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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Та виграє Динамо
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Поїду підтримаю співвітчизників 😊
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