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Чемпионат мира
23 июня 2026, 08:03 |
1505
0

Четвертая сборная потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира 2026

Иордания потерпела два поражения на дебютном мундиале, уступив Австрии и Алжиру

23 июня 2026, 08:03 |
1505
0
Четвертая сборная потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Иордании потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира 2026.

Иордания потерпела два поражения в двух стартовых турах группы J, уступив Австрии (1:3) и Алжиру (1:2).

С 0 набранными баллами за два тура Иордания занимает последнее, четвертое место в квартете J после Аргентины (6), Австрии (3), Алжира (3).

В последнем туре Иордания встретится с Аргентиной. Даже если команда из Азии сумеет одержать победу над действующими чемпионамии мира, то никак не станет третьей, поскольку в очных поединках проиграла и Австрии, и Алжиру.

Иордания – четвертая сборная, которая точно не выйдет в 1/16 финала ЧМ. Ранее шансов на плей-офф уже лишились Гаити, Турция и Тунис.

Для Иордании это было дебютное выступление на чемпионате мира.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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