ФОТО. Оформил дубль. Известен лучший игрок матча Норвегия – Сенегал
Эрлинг Холанд ожидаемо забрал награду
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим футболистом матча Норвегия – Сенегал, который прошел во втором туре ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Норвегии в напряженном матче одержала победу со счетом 3:2, а сам Эрлинг отыграл 90 минут и забил два мяча.
После этого матча форвард не только забрал индивидуальную награду, но еще и стал лучшим бомбардиром своей страны на ЧМ.
Усилиями Холанда и компании Норвегия набрала максимум очков в двух турах и впервые вышла в плей-офф мундиаля.
ФОТО. Оформил дубль. Известен лучший игрок матча Норвегия – Сенегал
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб будет вынужден продать игроков сборной Украины из-за сокращения бюджета
В Турции уверены, что Виктор перейдет в «Трабзонспор»