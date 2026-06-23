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Чемпионат мира
23 июня 2026, 06:16 | Обновлено 23 июня 2026, 06:18
731
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ФОТО. Оформил дубль. Известен лучший игрок матча Норвегия – Сенегал

Эрлинг Холанд ожидаемо забрал награду

23 июня 2026, 06:16 | Обновлено 23 июня 2026, 06:18
731
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ФОТО. Оформил дубль. Известен лучший игрок матча Норвегия – Сенегал
ФИФА. Эрлинг Холанд
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим футболистом матча Норвегия – Сенегал, который прошел во втором туре ЧМ-2026.

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Сборная Норвегии в напряженном матче одержала победу со счетом 3:2, а сам Эрлинг отыграл 90 минут и забил два мяча.

После этого матча форвард не только забрал индивидуальную награду, но еще и стал лучшим бомбардиром своей страны на ЧМ.

Усилиями Холанда и компании Норвегия набрала максимум очков в двух турах и впервые вышла в плей-офф мундиаля.

ФОТО. Оформил дубль. Известен лучший игрок матча Норвегия – Сенегал

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Він лідер збірної,  тому майже в кожному матчі буде з такою нагородою
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