Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим футболистом матча Норвегия – Сенегал, который прошел во втором туре ЧМ-2026.

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Сборная Норвегии в напряженном матче одержала победу со счетом 3:2, а сам Эрлинг отыграл 90 минут и забил два мяча.

После этого матча форвард не только забрал индивидуальную награду, но еще и стал лучшим бомбардиром своей страны на ЧМ.

Усилиями Холанда и компании Норвегия набрала максимум очков в двух турах и впервые вышла в плей-офф мундиаля.

ФОТО. Оформил дубль. Известен лучший игрок матча Норвегия – Сенегал